AK Parti Karabük İl Başkanlığından "Dünya Çevre Günü" açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Karabük İl Başkanlığından "Dünya Çevre Günü" açıklaması

04.06.2022 12:51
AK Parti Karabük İl Başkanlığından "Dünya Çevre Günü" açıklaması

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Karabük Çevre, Şehir ve Kültür Biriminden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Begüm Cefakar Karakaya, partisinin il başkanlığı toplantı salonunda yaptığı açıklamada, Dünya Çevre Gününün, 1972 yılından bu yana her yıl 5 Haziran'da çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlandığını söyledi.

Bu yıl ise 1-7 Haziran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edildiğini belirten Karakaya, "Bu sayede yalnız bir gün değil, bir hafta boyunca tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karakaya, AK Parti olarak iktidara geldikleri ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştıklarını kaydederek, "Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliğiyle tanışan şehirlerimizde çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri oldu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Karabük İl Başkanlığından 'Dünya Çevre Günü' açıklaması - Son Dakika

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