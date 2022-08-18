Vali Gürel Bedesten İş Hanı esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Gürel Bedesten İş Hanı esnafı ile bir araya geldi

18.08.2022 15:26
Vali Gürel Bedesten İş Hanı esnafı ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel Bedesten İş Hanı esnafı ile bir araya geldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel Bedesten İş Hanı esnafı ile bir araya geldi.

Vali Gürel, şehir merkezinin en işlek caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan Bedesten İş Hanı'nın çay ocağında esnaflarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda Vali Gürel, bazı kurum müdürleri de eşlik etti.

Toplantı sonrası handaki esanfları da ziyaret eden Vali Gürel, esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, Güneş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Gürel Bedesten İş Hanı esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika

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