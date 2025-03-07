Karacabey Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

Karacabey Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı

Karacabey Belediye Başkanı\'ndan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların önemine vurgu yaptı. Kadınlara karanfil takdim eden Başkan, eşitlik ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

07.03.2025 21:53  Güncelleme: 21:56
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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Belediyede çalışan kadın personele de karanfil takdim eden Karabatı, eşitlik ve farkındalık çağrısında bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Karabatı, mesajında kadınların toplumun temel taşı olduğuna vurgu yaparak, eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinde kadınların her zaman ön saflarda yer aldığını belirtti. Başkan Karabatı, "8 Mart, kadınların emek, hak ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan özel bir gündür. Kadınlarımız, ailede, iş hayatında, sosyal ve kültürel alanlarda gösterdikleri özveriyle toplumumuzun gelişiminde en büyük pay sahiplerindendir. Karacabey Belediyesi olarak, kadınların hak ettikleri değeri görmesi, eşit fırsatlara sahip olması ve yaşamın her alanında daha fazla yer alması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarını destekleyen projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Karabatı, kadınların karşılaştığı zorluklara da değinerek, "Ne yazık ki günümüzde hala kadınlarımız şiddete, ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz kalabiliyor. Bu sorunların ortadan kalkması için toplumsal farkındalığı artırmak ve gerekli adımları atmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadınlarımızın güvenli, huzurlu ve eşit bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mesajını tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak tamamlayan Karabatı, "Bu anlamlı günde başta Karacabeyli kadınlarımız olmak üzere tüm emekçi kadınlara sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınlarımızın gücüyle daha güzel bir gelecek inşa edeceğimize inancım tamdır" dedi.

Karabatı'dan kadın personele karanfil

Öte yandan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye hizmet binası ve diğer tüm birimleri tek tek ziyaret ederek, kadın personele karanfil takdim etti. Belediye personelinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirten Başkan Karabatı, "Kadınlarımız hayatın her alanında olduğu gibi belediyemizde de büyük bir özveriyle çalışıyor. Emekleri ve katkıları bizim için çok kıymetli. Onların varlığı, belediyemizin gücüne güç katıyor" dedi.

Başkan Karabatı, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam dileğinde bulundu. Karabatı ayrıca, kadın çalışanlarla sohbet etti ve onların taleplerini dinledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karacabey Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacabey Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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