Kırıkkale\'nin Karakeçili ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla güvenliği toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık konferans salonundaki toplantı Kaymakam Ali Can Uludağ başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Burhan Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Mehmet Çoban, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları, il genel meclis üyesi adayları ve muhtar adayları katıldı.
Toplantıda adaylara seçim öncesi, esnası ve sonrasında uyulması gereken kurallar ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi.
Kaymakam Uludağ, adaylara başarı dileyerek seçim sonuçlarının Karakeçili'ye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın liderleriyle Türkiye'nin açık, net ve destekleyici bir tutum sergilediğini belirtti. Türkiye'nin Hamas'ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilişkilerin güçlü olduğunu ifade etti.
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