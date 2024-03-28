Karaman'da 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Karaman'da 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor

Karaman\'da 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor

Karaman'da bulunan 57 mahallede, 31'i kadın 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor. Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, şehir merkezindeki muhtar adayı sayısının önceki seçime göre arttığını belirtti. Kadın adayların sayısının da arttığı belirtilirken, en çok adayın bulunduğu mahalle Ahmet Yesevi Mahallesi olarak açıklandı.

28.03.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehir merkezinde 57 mahallesi bulunan Karaman'da, 31'i kadın 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor.

Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, 2019 seçimlerinde şehir merkezinde yaklaşık 200 olan muhtar adayı sayısının bu seçimde 277 olduğunu söyledi.

"277 muhtar adayından 31'i kadın"

Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, Karaman merkezde 57 mahallenin bulunduğunu belirterek, "277 muhtar adayımız mevcut. Bu adaylarımızdan 31'i kadın, 246'sı erkek" dedi. Öngay, muhtarların yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu da kaydederek, "Herkes seçilebilmek adına gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Önceki seçimde Karaman'da 200 civarında bir aday vardı ve kadın aday daha fazlaydı. Kadın adaylardan da bir tanesi şehir merkezinde diğeri de köyde muhtar olarak seçildi. Bu seçimde muhtar adayı daha fazla, onun da sebebi muhtarların imkanlarının daha fazla artmasıdır. En çok adayın bulunduğu mahallemiz ise Ahmet Yesevi Mahallesidir. Tam 18 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor. Bunlardan 3 tanesi kadın. Karaman merkezde ortalama 57 mahalleye 5'er muhtar adayı düşüyor. Tek adayın olduğu mahallelerimiz de bulunuyor. 3 mahallemizde mevcut muhtarlarımızın karşısında aday yok" dedi.

Mevcut muhtar olarak kendisinin de mahallesinde tekrar muhtar adayı olduğunu belirten Öngay, "Biz çalışmalarımıza 1 ay öncesinde başladık. Yaptığımız çalışmada seçmenlerimizle bire bir görüştük. Benim de şuanda karşımda 2 muhtar adayı var" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karaman'da 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çanakkale Valiliğini Ziyaret Etti
    14:43 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çanakkale Valiliğini Ziyaret Etti

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Madak, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette Vali Aktaş ile bir süre görüşen Madak, Şehitler Abidesi minyatürü hediye edildi.

  • Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
    14:43 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

    Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Çolakbayrakdar, her mahalle için ayrı projeler geliştirdiklerini ve bunları imkanlar ölçüsünde hayata geçirdiklerini belirtti. İlçenin her cadde ve sokağında çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın gelecekte insanların yaşamak için can atacakları bir cazibe merkezi olacağını söyledi. Programa MHP ve AK Parti ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

  • Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
    14:40 Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

    Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen 'Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme' toplantısında, seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Toplantıya, birim amirleri ve rütbeli personel katıldı.

  • AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu
    14:36 AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

    AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, programlarda kentle ilgili projelerini anlatarak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğini belirtti. Yürüyüşlere AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe başkanları ve adaylar da katıldı.

  • Muğla'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
    14:35 Muğla'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

    Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli planlamalar yapıldı ve Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Toplantıda ayrıca sandık güvenliği, iletişim tedbirleri ve diğer önlemler hakkında bilgi verildi.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyelerinin borcu tüm büyükşehirleri aşmış durumda
    14:35 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyelerinin borcu tüm büyükşehirleri aşmış durumda

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyelerinin borcunun tüm büyükşehirleri aştığını belirtti. Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcu 20 milyar lira iken, bu borcun yüzde 75'i CHP'li belediyelere ait. Işıkhan, belediyelerin borçlarının artmasına rağmen hizmet ve yatırım yapılmamasını eleştirerek, ülkede vizyonsuzluktan kurtulmanın önemine vurgu yaptı.

  • AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: 'Hükümetin desteği olmadan bu enkazı belediyelerin kendi imkanları kaldırma durumu söz konusu değil'
    14:33 AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: 'Hükümetin desteği olmadan bu enkazı belediyelerin kendi imkanları kaldırma durumu söz konusu değil'

    AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, hükümetin desteği olmadan belediyelerin bu enkazı kaldırma durumunun mümkün olmadığını belirtti.

  • Menemen Belediyesi, Mahallelerde İftar Programları Düzenliyor
    14:32 Menemen Belediyesi, Mahallelerde İftar Programları Düzenliyor

    Menemen Belediyesi, her akşam farklı bir mahallede iftar programları düzenliyor. Programlara yaklaşık 70 bin kişi katılıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, katıldığı programlarda müjdeler veriyor ve hizmetlerini anlatıyor. Ayrıca, yeni dönem için projelerini de açıklıyor. Başkan Pehlivan, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veriyor. Yerel seçimlere de değinen Pehlivan, halkın takdirine güvendiğini belirtiyor.

  • Havza İlçe Seçim Kurulu, sandık başkanlarına eğitim verdi
    14:31 Havza İlçe Seçim Kurulu, sandık başkanlarına eğitim verdi

    Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve sandık kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Eğitime 146 sandıkta görevli 292 kişi katıldı ve seçim sürecinin huzur içinde tamamlanması hedeflendi.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı
    14:27 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı. Bakan Bak, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin spor devrimi yaşadığını belirtti. Programda çocuklarla basketbol oynayan Bakan Bak, projenin ikinci etabı için çalışmalara devam ettiklerini ve 1500 okula 57 bine yakın malzeme dağıtacaklarını söyledi.


14:14 AK Parti yönetimindeki Bursa’nın CHP’ye geçeceği iddiası AK Parti yönetimindeki Bursa'nın CHP'ye geçeceği iddiası
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
13:48 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu’nun kuaförünü dolandırdığı iddiası Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu'nun kuaförünü dolandırdığı iddiası
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’e karşı şikayetinden vazgeçti Dilan Polat, Nez Demir'e karşı şikayetinden vazgeçti
13:40 Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
13:14 Simpsonlar yine mi bildi Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:13 Dilan Polat’ın kayınvalidesi ’’bir milyoncu’’ oldu Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:00 Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 14:44:05. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement