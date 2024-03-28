Şehir merkezinde 57 mahallesi bulunan Karaman'da, 31'i kadın 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor.
Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, 2019 seçimlerinde şehir merkezinde yaklaşık 200 olan muhtar adayı sayısının bu seçimde 277 olduğunu söyledi.
"277 muhtar adayından 31'i kadın"
Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, Karaman merkezde 57 mahallenin bulunduğunu belirterek, "277 muhtar adayımız mevcut. Bu adaylarımızdan 31'i kadın, 246'sı erkek" dedi. Öngay, muhtarların yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu da kaydederek, "Herkes seçilebilmek adına gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Önceki seçimde Karaman'da 200 civarında bir aday vardı ve kadın aday daha fazlaydı. Kadın adaylardan da bir tanesi şehir merkezinde diğeri de köyde muhtar olarak seçildi. Bu seçimde muhtar adayı daha fazla, onun da sebebi muhtarların imkanlarının daha fazla artmasıdır. En çok adayın bulunduğu mahallemiz ise Ahmet Yesevi Mahallesidir. Tam 18 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor. Bunlardan 3 tanesi kadın. Karaman merkezde ortalama 57 mahalleye 5'er muhtar adayı düşüyor. Tek adayın olduğu mahallelerimiz de bulunuyor. 3 mahallemizde mevcut muhtarlarımızın karşısında aday yok" dedi.
Mevcut muhtar olarak kendisinin de mahallesinde tekrar muhtar adayı olduğunu belirten Öngay, "Biz çalışmalarımıza 1 ay öncesinde başladık. Yaptığımız çalışmada seçmenlerimizle bire bir görüştük. Benim de şuanda karşımda 2 muhtar adayı var" diye konuştu. - KARAMAN
Son Dakika › Politika › Karaman'da 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor - Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Madak, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette Vali Aktaş ile bir süre görüşen Madak, Şehitler Abidesi minyatürü hediye edildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Çolakbayrakdar, her mahalle için ayrı projeler geliştirdiklerini ve bunları imkanlar ölçüsünde hayata geçirdiklerini belirtti. İlçenin her cadde ve sokağında çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın gelecekte insanların yaşamak için can atacakları bir cazibe merkezi olacağını söyledi. Programa MHP ve AK Parti ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.
Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen 'Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme' toplantısında, seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Toplantıya, birim amirleri ve rütbeli personel katıldı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, programlarda kentle ilgili projelerini anlatarak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğini belirtti. Yürüyüşlere AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe başkanları ve adaylar da katıldı.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli planlamalar yapıldı ve Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Toplantıda ayrıca sandık güvenliği, iletişim tedbirleri ve diğer önlemler hakkında bilgi verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyelerinin borcunun tüm büyükşehirleri aştığını belirtti. Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcu 20 milyar lira iken, bu borcun yüzde 75'i CHP'li belediyelere ait. Işıkhan, belediyelerin borçlarının artmasına rağmen hizmet ve yatırım yapılmamasını eleştirerek, ülkede vizyonsuzluktan kurtulmanın önemine vurgu yaptı.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, hükümetin desteği olmadan belediyelerin bu enkazı kaldırma durumunun mümkün olmadığını belirtti.
Menemen Belediyesi, her akşam farklı bir mahallede iftar programları düzenliyor. Programlara yaklaşık 70 bin kişi katılıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, katıldığı programlarda müjdeler veriyor ve hizmetlerini anlatıyor. Ayrıca, yeni dönem için projelerini de açıklıyor. Başkan Pehlivan, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veriyor. Yerel seçimlere de değinen Pehlivan, halkın takdirine güvendiğini belirtiyor.
Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve sandık kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Eğitime 146 sandıkta görevli 292 kişi katıldı ve seçim sürecinin huzur içinde tamamlanması hedeflendi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı. Bakan Bak, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin spor devrimi yaşadığını belirtti. Programda çocuklarla basketbol oynayan Bakan Bak, projenin ikinci etabı için çalışmalara devam ettiklerini ve 1500 okula 57 bine yakın malzeme dağıtacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?