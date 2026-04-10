Karaman\'dan Erzincan\'a Yatırım Değerlendirmesi

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Gazeteciler Cemiyetini (EGC) ziyaretinde, kentteki yatırımlar ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Karaman, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya EGC Başkanı Zeki Demirbaş ve gazeteciler katıldı.

Erzincan'a yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaman, sağlık, ulaşım, eğitim ve turizm alanlarında önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin gelişmeye devam ettiğini, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin büyüdüğünü belirten Karaman, organize sanayi bölgelerinde de yeni yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Devam eden projeler hakkında da bilgi veren Karaman, baraj, karayolu, tünel ve demiryolu projelerinin sürdüğünü, yüksek hızlı tren projesinin yatırım programında yer aldığını söyledi.

TOKİ kapsamında kentte binlerce konutun yapıldığını aktaran Karaman, yeni konut projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakanlıklarla yürütülen görüşmelere de değinen Karaman, doğalgaz, kültür merkezi, ulaşım ve altyapı projelerinin gündemde olduğunu ifade etti.

Erzincan'ın güçlü bir liderlik ve destekle gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Karaman, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Milletvekili Karaman, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - ERZİNCAN