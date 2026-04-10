Karaman\'dan Erzincan\'a Yatırım Değerlendirmesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Karaman, Erzincan'daki sağlık, ulaşım ve eğitim yatırımlarını anlattı, projeleri gündeme taşıdı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Gazeteciler Cemiyetini (EGC) ziyaretinde, kentteki yatırımlar ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Karaman, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya EGC Başkanı Zeki Demirbaş ve gazeteciler katıldı.

Erzincan'a yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaman, sağlık, ulaşım, eğitim ve turizm alanlarında önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin gelişmeye devam ettiğini, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin büyüdüğünü belirten Karaman, organize sanayi bölgelerinde de yeni yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Devam eden projeler hakkında da bilgi veren Karaman, baraj, karayolu, tünel ve demiryolu projelerinin sürdüğünü, yüksek hızlı tren projesinin yatırım programında yer aldığını söyledi.

TOKİ kapsamında kentte binlerce konutun yapıldığını aktaran Karaman, yeni konut projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakanlıklarla yürütülen görüşmelere de değinen Karaman, doğalgaz, kültür merkezi, ulaşım ve altyapı projelerinin gündemde olduğunu ifade etti.

Erzincan'ın güçlü bir liderlik ve destekle gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Karaman, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Milletvekili Karaman, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:41:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.