Karamollaoğlu, şehit askerler için taziye mesajı yayınladı

KARAMOLLAOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatan size minnettar. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum" dedi.