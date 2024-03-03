Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, yüksek hızlı trenle geri döndü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu hizmet değildir" diyerek şiddetle eleştirdiği yüksek hızlı trenle geri Ankara'ya döndü.
13 Mayıs 2018 tarihinde Sivas'ta düzenlediği mitingde hızlı trenin hizmet olmadığını, hızlı tren ile Sivas'tan göçün hızlanacağını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Sivas'a o kadar sahip çıktık ki şimdi 'Hızlı treni getiriyoruz' diyorlar. ya mübarek hızlı trenin Sivas'a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından sözleri eleştirilen Karamollaoğlu, bugün Sivas'ta düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısına katıldıktan sonra Yüksek Hızlı Tren'le Ankara'ya geri döndü. - SİVAS
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Bolu Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, bugün gerçekleştirdiği proje tanıtım toplantısında emekliler için iki müjde verdi. Şartları tutan emeklilere ayda 2 bin liraya kadar destek ve su parasında yüzde 50 indirim vaadinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ve birlikte hareket ettiklerini belirtti. Kandemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Görgel ise Kahramanmaraş için onurlu ve şerefli bir yolculuğa çıktıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, düzenlenen programda 104 adet projesini anlattı. Programa AK Parti Adıyaman milletvekilleri, il başkanı, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Polat, metrobüs, sosyal konut projesi, ulaşım projesi, alt yapı sisteminin yenilenmesi, imar düzenlemeleri gibi birçok projeyi anlattı.
CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, fahiş fiyatla mücadelede kararlılık mesajı vererek "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir." dedi.
AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Turan Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, 60 projeyi anlatarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacaklarını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekilleri de konuşmalarında, İzmir'e hizmet için çalıştıklarını ve CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerin hizmete yetersiz kaldığını vurguladılar.
Ardahan'ın Göle ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan rutin uygulamada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Ardahan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışma sonucunda Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti. Y.K, olay yerinden kaçarken S.T'nin üzerinden geçti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.
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