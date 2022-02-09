Karamollaoğlu: Zamların makul seviyelere çekilmesine ihtiyaç var - Son Dakika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin "Bir an önce bu zamların tekrar gözden geçirilmesine, mümkünse ortadan kaldırılmasına, makul seviyelere çekilmesine ihtiyaç vardır" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, ekonomik gelişmeler ve yüksek faturalar nedeniyle esnaf ve halkın zorluk çektiğini belirterek, "Ekonominin temel çarkı olan küçük işletmeler ve esnafımız maalesef her ay daha da artan elektrik faturalarıyla boğuşuyor, ayakta kalmaya çalışıyor ve bunları ödeyemeyen kesim de kepenk indirme mecburiyetinde kalıyor. Enerji faturalarının bu denli pahalı olması nedeniyle neredeyse kira fiyatlarını bile geçen elektrik faturalarıyla karşı karşıya kaldık. Üretime devam edebilmek ve ayakta durabilmek için de küçük işletmeler zam yapmanın dışında bir yol bulamadılar" diye konuştu.

'İKTİDAR ADIM ATMALI'

Karamollaoğlu, halkın tepki göstermekte haklı olduğunu ve yapılan zamların kabul edilmesinin akla uygun olmadığını aktararak, "İktidarın gerekli tedbirleri almasına, bu zamları geri çekmesine ihtiyaç var. Bir an önce bu zamların tekrar gözden geçirilmesine, mümkünse ortadan kaldırılmasına, makul seviyelere çekilmesine ihtiyaç vardır. Dağıtım şirketleri özellikle bunun tedbirlerini almak mecburiyetinde. Hem şirketleri kendi üzerine düşeni yapmaya hem de iktidarı adım atmaya davet ediyorum. En azından bu dönemde elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta vergileri asgari seviyeye çekmeleri gerekir hatta bunların kaldırılmasını bile belli bir süre gündeme getirmek gerekir. Tarımda kullanılan akaryakıt için bu vergiler Avrupa'da kalkıyor, onlar yapıyor biz neden yapmıyoruz?" dedi.