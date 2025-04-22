Karaoba: Uşak Yatırımlarında Gecikme Olmaz

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, seçim bölgesinde başlatılan yatırımların bir an önce tamamlanmasını istedi.

Karaoba, Meclis'te yaptığı basın toplantısında iktidarın Uşak'ı ihmal ettiğini öne sürerek, daha önce açılışı yapılan çevre yolunun üç ay içinde bozulduğunu savundu.

Uşak Havaalanı'nda halen uçuşların gerçekleşmediğini ileri süren Karaoba, yılan hikayesine dönen yüksek hızlı tren projesinin de bitirilemeyen yatırımlar arasında olduğunu söyledi.

Uşak'ın Türk ekonomisine katkısına değinen Karaoba, "Uşak, yatırıma gelince hep dışlanan bir şehir. Ulaştırma Bakanlığı'na sesleniyorum; havalimanımızı, çevre yolumuzu açın. En önemlisi de çevre yolu üzerinde kurulan tarihi eser sayılabilecek kadar iğrenç bir kavşağımız var, lütfen bunu da yapın." dedi.