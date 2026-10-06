Karasu, yabancı dijital konaklama teklifinde yerli işletme riski olduğunu iddia etti - Son Dakika
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Karasu, yabancı dijital konaklama teklifinde yerli işletme riski olduğunu iddia etti

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TBMM komisyonunda Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Karasu, teklifin yerli küçük işletmeleri tehlikeye attığını iddia ederken Aydın ise düzenlemenin Türk vatandaşı ve yerli turizmciyi koruması gerektiğini söyledi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, teklifle yabancı dijital platformlara farklı faaliyet koşulları ve ayrıcalıklar tanındığını ileri sürerek, pazarın yabancı şirketlerin kontrolünde yoğunlaşmasına zemin hazırlandığını ve yerli küçük işletmelerin geleceğinin tehlikeye atıldığını iddia etti.

Karasu, teklifin teknik tarafında cevaplanması gereken ciddi sorular bulunduğunu savunarak turizm sektöründe tesise ilişkin verilen ilanların gerçeği yansıtmaması halinde sorumluluğun kime ait olacağı sorusunu yöneltti.

Turizm tesislerine ilişkin sahte ilan ve yorumların nasıl denetleneceği yönünde soru işaretleri bulunduğunu ifade eden Karasu, "Platform ile tesis arasındaki uyuşmazlığın bedeli tüketiciye yüklenirse zararı kim ve hangi sürede karşılayacak? Teklif, platformun Bakanlıkla ilişkisini ayrıntılı kuruyor. Yurttaşın platform karşısındaki hak arama yolunu ise aynı açıklıkta kurmuyor." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de haksız rekabetle hareket etmesini, vergi vermeden ticari faaliyet yürütmesini, denetimsiz olmasını ve kamu otoritesinin denetimi dışında faaliyet göstermesini istemeyeceklerini söyledi.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak yapılacak düzenlemenin yabancı platformlara yalnızca faaliyet alanı açan değil; Türk vatandaşını, yerli turizm işletmelerini ve ülkemizin ekonomik menfaatlerini de güçlü biçimde koruyan bir düzenleme olması gerektiğini özellikle ifade ediyoruz. Böyle bir sistem yeniden kurulacaksa önce Türk vatandaşının ve Türk turizmcisinin hakkını tartışmasız biçimde güvenceye almalıyız."

Daha sonra teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA
PolitikaTurizmAydınSon Dakika

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