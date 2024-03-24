Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yeni Dönemde de Projeler Üretecek - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yeni Dönemde de Projeler Üretecek

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yeni Dönemde de Projeler Üretecek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni dönemde de vatandaşların teveccühüyle Karatay'a yakışır projeler üreteceklerini belirtti.

24.03.2024 09:11  Güncelleme: 09:16
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugüne kadar hemşehrilerinin desteğiyle birçok yatırımı ilçeye kazandırdıklarını belirterek, "İnşallah 1 Nisan sabahı itibariyle yine vatandaşlarımızın teveccühüyle, gerçek belediyecilik vizyonuyla Karatay'a yakışır projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Gaziosmanpaşa ve Kumköprü Mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Tek tek iş yerlerinde ziyaret ettiği esnafın talep ve önerilerini dinleyen Hasan Kılca, belediye olarak ilçeye ve bölgeye yaptıkları hizmetleri anlattı, 31 Mart Yerel Seçimleri için destek istedi.

"Karatay'a yakışır projelerimizle yola devam edeceğiz"

Başkan Hasan Kılca, bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de katılımcı ve şeffaflık ilkesinden taviz vermeden 'Hizmet ve Eser Belediyeciliği'ni etkili bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizdi. Kılca, "Şehri imar ederken hemşehrilerimizin gönüllerine girmek bizim için çok değerli. Dolayısıyla vatandaşlarımızla ve esnafımızla buluşup destek ve dualarını talep ediyoruz, ilçemize yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz. Tüm projelerimizi ortak akılla yürütüyoruz. Bugüne kadar hemşehrilerimizin desteğiyle birçok yatırımı kazandırdık. İnşallah 1 Nisan sabahı itibariyle yine vatandaşlarımızın teveccühüyle, gerçek belediyecilik vizyonuyla Karatay'a yakışır projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de gerçekleştirilen projeler ve çalışmalarla Karatay'da örnek bir belediyecilik olduğunu belirterek, "Gerçek Belediyecilik' anlayışımızla gönüllere dokunmaya, ilk günkü heyecan ve azimle Karatay'ımız için gece gündüz demeden hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yeni Dönemde de Projeler Üretecek - Son Dakika

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