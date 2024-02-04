Karatay Belediyesi, Yeni Yatırımları Hizmete Sunmaya Hazırlanıyor

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımları tamamlanan yeni 3 yatırımın daha vatandaşın hizmetine sunmaya hazırlandığını belirterek, Karatay'ın her noktasına modern, işlevsel ve kaliteli hizmetler götürdüklerini söyledi.

Karatay Belediyesi, hayata geçirdiği yatırımlar ve projelerle vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda merkeze uzak mahallelerde yapımlarını tamamladığı 4 derslikli Kızören Lisesi, Yarma Kurs Merkezi ve Katrancı Sosyal Tesisi'ni hizmete sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayında merkeze uzak Kızören Mahallesinde yapım çalışmalarına başlanan ve toplamda 11 milyon 300 bin TL'ye mal edilen 4 derslikli Kızören Lisesinin yapımı tamamlandı. 980 metrekare inşaat alanına sahip lise yakın bir zamanda kullanıma açılacak ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Karatay Belediyesi tarafından merkeze uzak Yarma Mahallesine de 600 metrekare arsa, 446 metrekarelik bir inşaat alanında Kurs Merkezi kazandırıldı. Bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda projelendirilerek yapımım tamamlanan kurs merkezi, 5 milyon 200 bin liraya mal edildi. Yine merkeze uzak mahallelerden Katrancı'ya ise Karatay Belediyesi tarafından sosyal tesis kazandırıldı. Karataylı vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Katrancı Mahallesinde hayata geçirilen tesisin yapım çalışmaları tamamlandı. 2 milyona mal edilen sosyal tesis, 200 metrekarelik bir inşaat alanına sahip.

"Karatay'ın dünü bugünü ve yarınına yatırım yapıyoruz"

Karatay'ın hem bugününe hem de yarınlarına yönelik yatırımlar yaptıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımları tamamlanan okulun, sosyal tesisin ve kurs merkezinin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız yeni okullar, sosyal tesisler, kurs merkezleri kütüphaneler, spor tesisleri ve daha birçok yatırımımız ile hemşehrilerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Tabii ki tüm çalışmaları belirli bir koordinasyon ve planlamayla yapıyoruz. Ekiplerimiz öncelikle saha incelemesi yapıyorlar, eksiklikleri teker teker belirliyorlar, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin de katkılarıyla çalışmalarımızı projelendiriyoruz. Proje ve yatırımlarımızı hayata geçirirken merkez ya da merkeze uzak ayrımı yapmıyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı Mart ayında hayata geçirdiğimiz Kızören Lisemizin yapımını daha bir sene olmadan tamamladık. Karatay'ın derslik ihtiyacına cevap verecek olan Kızören Lisemizi Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredeceğiz. Bu yatırımlarımızı geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza daha kaliteli ve güzel eğitim mekanları oluşturma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Yarma Mahallemizde yapımına başladığımız Kurs Merkezimiz ile de hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Yine hemşehrilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Katrancı Mahallesi'ne kazandırdığımız Sosyal Tesisimiz de bölgemizin önemli bir eksiğini kapatacak. Bu anlayışla, bugüne kadar ilçemizin bir ucundan diğerine hizmet ve yatırımlarımızı bir bir hayata geçirdik geçirmeye de devam edeceğiz. 3 yeni yatırımımız mahallelerimize ve Karatay'ımıza hayırlı olsun" dedi. - KONYA