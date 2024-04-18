Karesi Belediyesi'nin 474 Milyon TL Borcu Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Karesi Belediyesi'nin 474 Milyon TL Borcu Açıklandı

Karesi Belediyesi\'nin 474 Milyon TL Borcu Açıklandı

Balıkesir'de AK Parti'den CHP'ye geçen Karesi Belediyesi'nin yeni başkanı Mesut Akbıyık, belediyenin devam eden işler hariç 474 milyon 465 bin 117 lira 43 kuruş borcu olduğunu açıkladı.

18.04.2024 20:23  Güncelleme: 20:26
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Balıkesir'de AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçen Karesi Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, belediyenin devam eden işleri hariç 474 milyon 465 bin 117 lira 43 kuruş borcu olduğunu açıkladı.

Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, resmi sosyal medya hesabından belediyenin 1 Nisan tarihinde devraldığı borç miktarını açıkladı. Başkan Akbıyık yaptığı açıklamada, "Karesi Belediyesi'nin devraldığımız tarih itibarıyla devam eden işler hariç 474 milyon 465 bin 117 lira 43 kuruş borcu bulunmaktadır. Bu borç tablosuna belediyeye gelen vatandaşlarımız bu bilgilere kolaylıkla ulaşıp erişebileceklerdir. Şu hususu da belirtmek istiyorum; seçime 10 gün kala yapılan üç ihale var ve bu üç ihalenin toplam bedeli 117 milyon 408 bin TL. Bunu hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. Son olarak şunu belirtmek istiyorum; ihalesi devam eden işlerle alakalı da 99 milyon 798 bin 866 lira 77 kuruşluk bir rakam karşımıza çıkıyor. Yani toplam olarak kısa vadede ödememiz gereken para Karesili hemşehrilerime üzülerek söylemek istiyorum ama 574 milyon 263 bin 984 lira 20 kuruş. Bu çok ciddi bir rakam. Bunu sizlerle paylaşmak, bunu sizlerin takdirine bırakmak istedim. Yarın iki önemli husus hakkında da sizi bilgilendireceğim. Karesi Belediyesi'nden basına ödenen aylık tutarları sizinle paylaşacağım. Türkiye'de 926 belediye içerisinde bu hususun birinci olduğuna eminim. Bir diğer konu da şudur; makam araçlarında yaptığımız eksiltmelerden size bahsedeceğim" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karesi Belediyesi'nin 474 Milyon TL Borcu Açıklandı - Son Dakika

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