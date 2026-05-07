AK Parti'den Karşıyaka Belediyesi'ne 'yönetim krizi' tepkisi: "Artık yönetilemiyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Karşıyaka Belediyesi'ne 'yönetim krizi' tepkisi: "Artık yönetilemiyor"

AK Parti\'den Karşıyaka Belediyesi\'ne \'yönetim krizi\' tepkisi: "Artık yönetilemiyor"
07.05.2026 23:27  Güncelleme: 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, CHP'li meclis üyelerinin boykotu nedeniyle Karşıyaka Belediye Meclisi'nin toplanamamasını eleştirerek, yaşanan durumu yönetim krizine benzetti. Köse, mevcut yönetimin kişisel çekişmelerle halkı ihmal ettiğini vurguladı.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediye Meclisinin CHP'li meclis üyelerinin boykotu nedeniyle toplanamamasına tepki göstererek, "Bugün Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanan tablo artık bir yönetim zafiyeti değil, doğrudan bir yönetememe krizidir" dedi.

İzmir'de Karşıyaka Belediye Meclisinin mayıs ayı ikinci oturumu, CHP'li 18 meclis üyesinin toplantıya katılmaması nedeniyle yeter sayıya ulaşılamadığı için gerçekleştirilemedi. Yaşanan yönetim krizine karşı tavrını ortaya koymak amacıyla AK Parti grubu da meclise katılım sağlamadı. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi'nin siyasi çekişmelerin ve şahsi hesapların esiri haline geldiğini belirtti.

"Belediye dışarıdan dayatılan isimlerle yönetilmeye çalışılıyor"

Meclisin toplanamamasını CHP içerisindeki çatlağın açık bir göstergesi olarak nitelendiren Köse, "Bugün Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanan tablo artık bir yönetim zafiyeti değil, doğrudan bir yönetememe krizidir. Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Karşıyaka'yı ortak akılla değil, dışarıdan dayatılan isimlerle ve tek merkezden gelen talimatlarla yönetmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kararların dar bir kadro tarafından alındığını öne süren Köse, sürecin CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve belediyede etkili olduğu iddia edilen Utku Yılmaz üzerinden yürütüldüğünü iddia ederek şunları kaydetti:

"Karşıyaka halkının oylarıyla oluşmuş belediye yönetimi bugün fiilen başka isimlerin kontrolüne bırakılmıştır. Meclis iradesi ve Belediye Başkanı'nın iradesi yok sayılmakta, Karşıyaka'nın şansı birkaç kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmaktadır. Özellikle Utku Yılmaz'ın tek imzayla belediyede belirleyici hale gelmesi, CHP'li meclis üyelerinin dahi artık isyan ettiği bir noktaya ulaşmıştır. Karşıyaka'nın taşınmazlarının ve değerlerinin yetkili kişilerin yönettiği iştiraklere devredilmesi, bu yönetim zaafının en somut örneğidir."

"Kişisel kavgaların bedelini Karşıyakalılar ödüyor"

Mevcut yönetim ile geçmiş dönem Karşıyaka Belediye Başkanı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasındaki siyasi gerilimin ilçeyi felç ettiğini kaydeden Köse, "Karşıyaka Belediyesi'nin her geçen gün kan kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri de Sayın Cemil Tugay ile mevcut yönetim arasında yaşanan siyasi ve kişisel kavgalardır. Karşıyaka halkına hizmet etmek yerine birbirleriyle hesaplaşan bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu kavganın bedelini ise sokakta çöp gören vatandaş, maaşını alamayan işçi ve hizmet bekleyen Karşıyakalı ödemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Meşruiyet kazandırmamak adına meclise katılmadık"

AK Parti grubunun meclise katılmama kararının siyasi bir şov değil, halka karşı sorumluluğun bir gereği olduğunun altını çizen Başkan Köse, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Biz AK Parti grubu olarak bu çürümüş yönetim anlayışına meşruiyet kazandırmamak adına meclise katılmadık. Çünkü ortada ne mali disiplin ne kurumsal ciddiyet ne de belediyeyi yönetecek irade kalmıştır. İşçisinin maaşını ödeyemeyen, memuruyla kavgalı, esnafıyla karşı karşıya gelen ve kendi meclis çoğunluğunu dahi bir arada tutamayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Karşıyaka Belediyesi bugün borç batağı içerisinde, siyasi hiziplerin savaş alanına dönüşmüş durumdadır. Karşıyaka'nın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Belediye kişisel hesapların değil, halkın makamıdır." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Karşıyaka Belediyesi'ne 'yönetim krizi' tepkisi: 'Artık yönetilemiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

00:04
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
23:32
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:23
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 00:41:03. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den Karşıyaka Belediyesi'ne 'yönetim krizi' tepkisi: "Artık yönetilemiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.