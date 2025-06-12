Kartalkaya'daki Yangın Olayı İçin Araştırma Komisyonu Toplandı

Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen faciayı Araştırma Komisyonu toplandı

ANKARA - Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen faciayı Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangını Araştırma Komisyonu toplandı.

Komisyon başkanı Selami Altınok, son toplantısını yapacaklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Allahtan rahmet diledi ailesine CHP camiasına başsağlığı diledi. Altınok, şunları kaydetti:

"78 tane canımız gitti. Bütün milletimiz yandı ciğerleri kavruldu. Bu acıyı bir daha yaşamamak için TBMM verdiği yetki ile neler yapılabilir nasıl bir daha böyle acılar yaşanmasın diye tedbirler alınabilir diye çaba gösteriyoruz. Dinlenmesi gereken kişiler dinlendi. Bundan sonra nasıl tedbirler alacağız, nasıl önlemler alacağız diye çalıştık."