Kaş-Gömbe yolu yapım ihalesine çıkıyor - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesi beklediği yola kavuşuyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak Kaş- Gömbe yolu, Mart ayında ihaleye çıkarılacak.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin, çok uzun zamandır özlemle beklediği Kaş-Gömbe yoluna kavuşacağını belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yolun ihalesinin 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleşeceğini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, "İlçemize hayırlı uğurlu olsun. İhale edilmesine vesile olan İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş başta olmak üzere, Antalya Milletvekillerimize, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na çok teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız"ifadelerini kullandı. - ANTALYA