Kaş yapayım derken göz çıkardı! Başkan adayına oy isteyen ilçe başkanından skandal gaf - Son Dakika
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Politika

Kaş yapayım derken göz çıkardı! Başkan adayına oy isteyen ilçe başkanından skandal gaf

Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.

15.02.2024 16:10  Güncelleme: 16:24
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Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, konuşması sırasında yaptığı gafla adından söz ettirdi.

Hitap ettiği kitleye kendi adaylarına oy vermeleri çağrısında bulunan Kondal, talihsiz bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.

Kaş yapayım derken göz çıkardı! Başkan adayına oy isteyen ilçe başkanından skandal gaf

Yalvaç, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaş yapayım derken göz çıkardı! Başkan adayına oy isteyen ilçe başkanından skandal gaf - Son Dakika

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