Kaş yapayım derken göz çıkardı! Başkan adayına oy isteyen ilçe başkanından skandal gaf

Bakan Bayraktar: Erzincan'daki heyelanda şirketin zafiyeti var, hesabını soracağız

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.