Kasap: Özel Hastaneler SGK Kapsamından Çıkarılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kasap: Özel Hastaneler SGK Kapsamından Çıkarılmalı

Kasap: Özel Hastaneler SGK Kapsamından Çıkarılmalı

Saadet Partisi'nden Ali Fazıl Kasap, özel hastanelerin denetimsizliğine vurgu yaparak SGK geri ödemesini eleştirdi.

22.10.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Özel hastaneler özel olarak kalmalı, SGK'nin geri ödemesi kapsamından çıkarılmalı." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık sisteminde performansa dayalı bir ödeme anlayışı olduğunu söyledi. Doktorlara, baktıkları hasta, girdiği ameliyat ve yatış yaptığı hasta sayısı kadar ödeme gerçekleştirildiğini kaydeden Kasap, özel hastanelerin de SGK ile anlaşması doğrultusunda geri ödeme aldığını ifade etti.

"Özel hastanelerin çığırından çıkmasının sebebi denetimsizliktir." diyen Kasap, 2021'de özel hastanelere yapılan denetimlerde farklı ücret alma ve yersiz işlemden dolayı toplam 6 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Kasap, bu rakamın hastanenin 1 saatlik cirosu kadar olduğunu vurgulayarak, "Hakkıyla çalışan hastaneleri tenzih ederim. Bu bebek düşmanı olan hastanelerde, bu çetenin hastanelerinde haber verilmeden denetim yapılsa yüzlerce kaçak doktor, sağlık personeli çıkar. Yabancı uyruklu hekimler bu hastanelerde gece nöbet tutuyor. Neden kaynaklanıyor bu, işin içine para girdiği için, daha çabuk zenginleşme için." diye konuştu.

Özel hastanelerde ücretsiz verilmesi gereken hizmetlerden fark alındığını dile getiren Kasap, "Özel hastaneler özel olarak kalmalı, SGK'nin geri ödemesi kapsamından çıkarılmalı. Hasta ile doktor arasında para ilişkisinin sıfır olması gerekiyor. Bu ucube sağlık sisteminden kurtulmak, para mefhumunun ve performans olayının ortadan kaldırılması gerekiyor. Denetimlerin çok daha ciddi artırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ali Fazıl Kasap, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Kütahya, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kasap: Özel Hastaneler SGK Kapsamından Çıkarılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:14:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kasap: Özel Hastaneler SGK Kapsamından Çıkarılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.