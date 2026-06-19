Kasapoğlu: "CHP'nin parti içi sorunlarının İzmirliye fatura edilmesine müsaade etmeyiz" - Son Dakika
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Kasapoğlu: "CHP'nin parti içi sorunlarının İzmirliye fatura edilmesine müsaade etmeyiz"

Kasapoğlu: "CHP\'nin parti içi sorunlarının İzmirliye fatura edilmesine müsaade etmeyiz"
19.06.2026 16:30  Güncelleme: 16:33
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cemil Tugay'ın istifasının İzmir'de yerel yönetim hizmetlerini olumsuz etkileyeceğini belirterek endişelerini dile getirdi.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, isim vermeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmesinde, ana muhalefet partisi içinde yaşananların İzmir'de kent yönetimine olumsuz etki bırakmasından endişe ettiklerini söyledi.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ana muhalefet partisinde yaşanan gelişmelerin İzmir'e yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kasapoğlu, kentte yerel yönetim hizmetlerinin daha da aksamasından endişe duyduklarını belirtti.

Kasapoğlu açıklamasında şunları paylaştı: "Ana muhalefet partisinde cereyan eden kurumsal türbülansın etkilerinin İzmir'e ulaşmış olmasını şehrimiz adına kaygıyla takip ediyoruz. İzmir'i yerel yönetim ekseninde bir temsil kriziyle karşı karşıya bırakan bu gelişme yalnızca parti içi bir mesele olarak okunamaz. Bu kaotik vaziyet neticesinde İzmir'de halihazırda ağır aksak ilerlemekte olan yerel yönetim hizmetlerinin ileri bir felç boyutuna evrilmesinden endişe duyuyoruz. Bu kurumsal zemin kaybının yepyeni ve kullanışlı bir mazeret gibi sunulmasına ve şehre hizmetsizlik olarak fatura edilmesine müsamaha gösterilemeyeceğinin bilinmesini isterim"

Açıklamasının sonunda İzmir için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Her hal ve şartta İzmir için elimizi taşın altına koymaya, şehrimizin yarınları adına samimi bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Kasapoğlu, Yerel Yönetim, Cemil Tugay, 3. Sayfa, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Kasapoğlu: 'CHP'nin parti içi sorunlarının İzmirliye fatura edilmesine müsaade etmeyiz' - Son Dakika

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