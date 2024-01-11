 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Yüksel Aydın'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Yüksel Aydın'ı tebrik etti

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, MHP'den belediye başkan adayı gösterilen Yüksel Aydın'ı tebrik ederek, 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde partinin adayı olduğunu belirtti.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Yüksel Aydın\'ı tebrik etti
11.01.2024 - 11:26,
Abone Ol

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, MHP'den belediye başkan adayı gösterilen Yüksel Aydın'ı tebrik ederek, "Bugüne kadar da davamıza, partimize, genel başkanımıza layık olmak için çalıştım. 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin adayı Sayın Yüksel Aydın olmuştur. Duamız da niyazımız da hep hayradır. Hayırlı olsun" dedi.

MHP tarafından Kastamonu Belediye başkanlığı için MHP eski il başkanı Yüksel Aydın aday gösterildi. Aydın'ın aday gösterilmesi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Yüksel Aydın'ı tebrik etti.

Yerel seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Vidinlioğlu, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleri ile 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde hemşehrilerimizin de büyük teveccühü ile Kastamonu Belediye Başkanı oldum. Bugüne kadar da davamıza, partimize, genel başkanımıza layık olmak için çalıştım. 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin adayı Sayın Yüksel Aydın olmuştur. Duamız da niyazımız da hep hayradır. Hayırlı olsun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Yüksel Aydın'ı tebrik etti - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:12
Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:52:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Yüksel Aydın'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement