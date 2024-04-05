Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı mazbatasını aldı

Politika

Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçilen Hasan Baltacı, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı Kastamonu Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yunus Bilgin, Baltacı'ya mazbatasını takdim etti. Daha sonra adliye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara ve partililere seslenen Başkan Baltacı,"Bu mazbatayı bütün Kastamonulular adına aldık. Görevimizi ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu şehirde her şeyden önce saygıyı, sevgiyi, huzuru ve mutluluğu hakim kılacağız. İşimizin başına geçeceğiz. Kastamonuluların bizlerden beklentileri ne ise görevimizi inşallah layıkıyla yerine getireceğiz. Sizleri mahcup etmeyeceğiz, layık olmaya çalışacağız" dedi.

"Birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum"

"Emanetinize görev süremiz boyunca sahip çıkacağız" diyen Baltacı, "Seçim döneminde ne dediysek onları yapacağız. Görevlerimizin ve sorumluluklarımızın farkındayız. Bir şehirde saygı, sevgi, huzur olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu memleket ne yaparsak yapalım daha iyisini hak ettiğini biliyorum. Yaptığımız hiçbir şeyin kafi gelmeyeceğini bilerek önümüzdeki dönem Kastamonu'ya hizmet edeceğiz. Lütfen şöyle düşünüp, 'mazbatayı aldı, görevlerine başladı' demeyin. Bizi yalnız bırakmayın. Birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Yapılacak her şey sizin ve bizim ortak eserlerimiz olacak. Kastamonu'yu geleceğe daha güzel, daha huzurlu bir şehir olarak inşallah taşıyacağız" diye konuştu.

'Çiçekleriniz çocuklara kreş olsun'

Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Baltacı, "Tebrik çiçekleriniz bu şehrin güzel çocuklarına kreş olsun. Bu şehrin güzel insanları, Belediye Başkanlığı tebriki için çiçek vb. göndermek yerine Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi'ne bağışta bulunarak çocuklarımız için yapacağımız ilk kreşe destek olabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Kastamonu merkez ilçede 20 mahallede, 31 okul ve 269 sandıkta toplamda belediye başkanlığı seçimleri için 68 bin 146 seçmen oy kullandığı ve bu oyların 64 bin 690'ı geçerli olduğu belirtilerek, oyların 31 bin 810'unu Baltacı'nın aldığı ifade edildi. - KASTAMONU