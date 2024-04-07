Kastamonu Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kastamonu Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi

Geniş Video İzle

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, hizmetleriyle kendilerine oy vermeyen vatandaşların da güvenini kazanacaklarını belirtti.

07.04.2024 01:13  Güncelleme: 01:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı:

"İcraatlarımızla, hizmetlerimizle bize oy vermeyen vatandaşlarımızın da güvenini kazanarak yolumuza devam edeceğiz"

KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, anlayışlarıyla, icraatlarıyla, hizmetleriyle kendilerine oy vermeyen vatandaşlarında güvenini kazanarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.

CHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Baltacı, mazbatasını almasının ardından görevine başladı. Baltacı, Kastamonu Belediyesi binasında gerçekleşen devir teslim töreninde, görevi önceki dönek Belediye Başkanı olan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'ndan devraldı. Görevi devralan Baltacı için Kastamonu Belediyesi binası önünde devir teslim töreni düzenlendi.

Törende vatandaşlara hitap eden Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, "Bugüne kadar olduğu gibi biz bundan sonra da yolumuza alçak gönüllü, mütevazi, saygılı, sevgili, vefayı, dayanışmayı unutmadan devam edeceğiz. Vereceğimiz görevi yerine getirenlerle yola devam edecek, bu şehre hizmet etmekten gocunanla yollarımızı ayıracağız. Bugünden sonra Kastamonu Belediyesi yalnızca Kastamonulular için çalışacak. Kastamonu'da artık yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde Kastamonu'yu bölgesine liderlik eden bir Türkiye şehri yapma hedefiyle çok çalışacağız. Sandıktan çıkan mesajı biliyoruz. Seçimi yüzde 49 ile kazandık ama anlayışımızla, icraatlarımızla, hizmetlerimizle bize oy vermeyen vatandaşlarımızın da kalan yüzde 51'inde güvenini kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Kastamonu'yu, tüm Kastamonuluların konforlu ve kaliteli ortamlarda keyifle yaşayacakları bir şehir niteliğine inşallah kavuşturacağız. Radikal projelerle depreme hazırlık konusunda adımlar atacak, sistematik bir çalışmayı başaracağız. Bu ülkeye ve yaşadığı şehre sorumluluk sahibi olan hukukun ve adaletin yolundan ayrılmayan bütün bürokratlarımızla, devlet görevlilerimizle etkin ve verimli bir çalışma yürüteceğiz. İş birliğimizi ve koordinasyonumuzu arttıracağız. Cumhuriyetimizin kurucu şehrinde Kastamonu'da yaşamaktan kimse mağdur olmayacak, herkes gurur duyacak ve keyif alacak. Bu şehir için ne yaparsak yapalım kafi gelmeyeceğini bilerek hareket edecek, şehrimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz. Bu şehri refaha ve zenginliğe kavuşturacak yol haritasını belirleyeceğiz. Biz, bu kadim şehrin, adil, yeşil, kapsayıcı, kucaklayıcı bir şehir olabilmesi için çok çalışacağız. Kastamonu Belediyesi çalışmalarıyla icraatlarıyla Türkiye'de örmek teşkil edecek" şeklinde konuştu.

Törene, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından vatandaşlara konser verildi.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kastamonu Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kastamonu Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi
    00:55 Kastamonu Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

    Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, kendilerine oy vermeyen vatandaşların da güvenini kazanarak hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

  • Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen iftarda 4 bin kişi bir araya geldi
    00:32 Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen iftarda 4 bin kişi bir araya geldi

    Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca tarafından Kaymakamlık Binası arkasında düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma' iftarında 4 bin kişi birlikte iftar açtı. İftar programına CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ve il yönetimi, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, önceki dönem Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.

  • Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
    00:27 Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı

    İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için düzenlenen protesto gösterisinde, polis ekipleri dağılmayan bir grup protestocuya müdahale etti. Bu sırada kelepçelenen başörtülü bir genç protestocuya atılan tokat, kameraya yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Olaylar sonucunda 43 kişi gözaltına alınırken, 2 emniyet görevlisi açığa alındı.

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepkiler artıyor
    00:25 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepkiler artıyor

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ülke genelinde tepkilere neden oluyor. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, Hayfa'da düzenlenen bir gösteride askeri harekatın sınırları zorladığını ve askerlerin yeniden işgal etmeye zorlandığını belirtti. Ayalon ayrıca savaşın siyasi bir hedef olmadan sürekli bir savaşa dönüşebileceğini ifade etti.

  • İsveç'te Türkler İftar Programında Buluştu
    00:21 İsveç'te Türkler İftar Programında Buluştu

    İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkent Stockholm'de verilen iftara Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, UID Genel Sekreteri ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı. İftar programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.

  • AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara ''hodri meydan'' dedi
    23:54 AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara "hodri meydan" dedi

    CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerde kazandığı Sancaktepe Belediyesi'nde başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. İddialar üzerine eski başkan Şeyma Döğücü 'hodri meydan' diyerek iddiaları yalanladı ve iddiasını ispatlamalarını istedi.


00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
23:54 AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediye’nde jakuzi tartışması Eski başkan iddialara ’’hodri meydan’’ dedi AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara ''hodri meydan'' dedi
23:27 Şanlıurfa Siverek’te seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi Şanlıurfa Siverek'te seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi
18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:56 DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 01:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement