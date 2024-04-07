Kastamonu Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı:
"İcraatlarımızla, hizmetlerimizle bize oy vermeyen vatandaşlarımızın da güvenini kazanarak yolumuza devam edeceğiz"
KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, anlayışlarıyla, icraatlarıyla, hizmetleriyle kendilerine oy vermeyen vatandaşlarında güvenini kazanarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.
CHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Baltacı, mazbatasını almasının ardından görevine başladı. Baltacı, Kastamonu Belediyesi binasında gerçekleşen devir teslim töreninde, görevi önceki dönek Belediye Başkanı olan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'ndan devraldı. Görevi devralan Baltacı için Kastamonu Belediyesi binası önünde devir teslim töreni düzenlendi.
Törende vatandaşlara hitap eden Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, "Bugüne kadar olduğu gibi biz bundan sonra da yolumuza alçak gönüllü, mütevazi, saygılı, sevgili, vefayı, dayanışmayı unutmadan devam edeceğiz. Vereceğimiz görevi yerine getirenlerle yola devam edecek, bu şehre hizmet etmekten gocunanla yollarımızı ayıracağız. Bugünden sonra Kastamonu Belediyesi yalnızca Kastamonulular için çalışacak. Kastamonu'da artık yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde Kastamonu'yu bölgesine liderlik eden bir Türkiye şehri yapma hedefiyle çok çalışacağız. Sandıktan çıkan mesajı biliyoruz. Seçimi yüzde 49 ile kazandık ama anlayışımızla, icraatlarımızla, hizmetlerimizle bize oy vermeyen vatandaşlarımızın da kalan yüzde 51'inde güvenini kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Kastamonu'yu, tüm Kastamonuluların konforlu ve kaliteli ortamlarda keyifle yaşayacakları bir şehir niteliğine inşallah kavuşturacağız. Radikal projelerle depreme hazırlık konusunda adımlar atacak, sistematik bir çalışmayı başaracağız. Bu ülkeye ve yaşadığı şehre sorumluluk sahibi olan hukukun ve adaletin yolundan ayrılmayan bütün bürokratlarımızla, devlet görevlilerimizle etkin ve verimli bir çalışma yürüteceğiz. İş birliğimizi ve koordinasyonumuzu arttıracağız. Cumhuriyetimizin kurucu şehrinde Kastamonu'da yaşamaktan kimse mağdur olmayacak, herkes gurur duyacak ve keyif alacak. Bu şehir için ne yaparsak yapalım kafi gelmeyeceğini bilerek hareket edecek, şehrimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz. Bu şehri refaha ve zenginliğe kavuşturacak yol haritasını belirleyeceğiz. Biz, bu kadim şehrin, adil, yeşil, kapsayıcı, kucaklayıcı bir şehir olabilmesi için çok çalışacağız. Kastamonu Belediyesi çalışmalarıyla icraatlarıyla Türkiye'de örmek teşkil edecek" şeklinde konuştu.
Törene, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından vatandaşlara konser verildi.
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Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, kendilerine oy vermeyen vatandaşların da güvenini kazanarak hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.
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