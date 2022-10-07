Kastamonu politika haberi | Tosya Belediyesi meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü - Son Dakika
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Kastamonu politika haberi | Tosya Belediyesi meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü

07.10.2022 09:36
Kastamonu politika haberi | Tosya Belediyesi meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü

Kastamonu haberi... Tosya Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

Tosya Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

Tosya Belediye Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında yapıldı. Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştiren toplantının açılış konulmasını yapan Başkan Volkan Kavaklıgil, "Tosya Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını, ilçemize hayırlı olması dileklerimle açıyorum. Şimdi tek tek gündem maddelerine geçerek maddeler üzerinde görüş ve oylama yaparak meclis toplantımız sona erecektir" dedi.

Daha sonra meclis gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri öncesinde AK Parti Tosya Belediyesi meclis üyeleri yazılı bir önerge vererek, D100 karayolu yakınlarına ek bir itfaiye istasyonunun açılmasını istedi. Yazılı soru önergesi ile ilgili konuşan Başkan Kavaklıgil, "İtfaiye istasyonu konusunda yaşanan sıkıntı ve sorunların farkındayız. Fakat Belediye olarak ek bir itfaiye istasyonu açılmasının maliyeti ağır olur. Ayrıca biz Tosya Belediyesi olarak şunu yapabiliriz; Tosya Organize Sanayi yönetimi Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde bir itfaiye istasyonu bulundurmak zorunda. Organize sanayi yönetmeliği bunu mecbur tutuyor. Biz Belediye olarak Organize Sanayi Bölgesinden bu konuda yardım edebiliriz. Eğer ki Organize Sanayi Bölgesi yönetimi bu konuda bizden destek bekler ise biz her zaman o desteği vermeye hazırız" dedi.

Başkan Volkan Kavaklıgil'in konuşması sonrasında AK Parti meclis üyelerinin vermiş olduğu yazılı önerge oylamaya sunuldu. Önerge oy çokluğu ile ret edildi.

Tosya Şehirlerarası Otogarı ve Tosya Hayvan Pazarı inşaatları için meclis kararı ile özel bir bankadan 12 milyon 500 bin TL borçlanılması konusu ile ilgili konuşan Başkan Kavaklıgil, "Sayın meclis üyelerimiz, bildiğiniz gibi daha önce Belediyenin bu yatırımları için borçlanılması kararı almıştık. Bu kredinin kullanılması için teminat mektubu vermemiz gerekir. Bu mektup her 3 ayda ek masraf çıkarmakta ve belediyeyi bütçesine ek maliyet olduğu görüldü. Biz de buna çözüm aşamasında Belediye mülklerinden birini teminat vererek bu krediyi kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

Konu ile ilgili MHP'li meclis üyeleri tarafından verilen önerge oy çokluğu ile ret edildi.

Diğer gündem maddelerin de görüşmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Volkan Kavaklıgil, AK Parti, İtfaiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kastamonu politika haberi | Tosya Belediyesi meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü - Son Dakika

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