Katar Başbakanı ABD'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Başbakanı ABD'de

Katar Başbakanı ABD\'de
08.05.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı Al Thani, Washington'da ABD yetkilileriyle İran gerginliğini görüşecek.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Washington DC'ye geldi.

ABD-İran arasındaki siyasi ve askeri gerginlik nedeniyle Orta Doğu'daki gerginlik sürerken Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Uçağı başkent Washington DC'ye iniş yapan Al Thani, Katar'ın Washington Büyükelçiliği'nde görevli Yardımcı Misyon Şefi Hamad Al Muftah tarafından karşılandı. Al Thani'nin buradaki temasları kapsamında ABD'li yetkililerle bir araya gelmesi ve görüşmede İran ile çatışmaların sonlandırılmasına yönelik barış teklifinin masaya yatırılması öngörülüyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios, Al Thani'nin ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir araya geleceğini öne sürdü.

Fransa merkezli AFP haber ajansına konuşan adı açıklanmayan bir kaynak ise Al Thani'nin ABD-Katar ilişkileri ile İran'a ilişkin gelişmeleri ele alacağını, ayrıca özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasaları ve bölgesel istikrara odaklanacağını savundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar Başbakanı ABD'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı
Final maçı İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu Final maçı İstanbul'da! UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 21:06:23. #7.13#
SON DAKİKA: Katar Başbakanı ABD'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.