Katar, İran Büyükelçisini Çağırdı

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salih Abadi'nin bakanlığa çağrıldığı ve Katar topraklarının hedef alınmasına yönelik "derin rahatsızlık ve kesin ret mesajın" iletildiği bildirildi. Dışişleri yetkilileri, Abadi'ye söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin ihlali olduğunu, aynı zamanda güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunun ifade edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, saldırıların devam etmesi halinde bunun iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde ciddi sonuçlara yol açacağı uyarısının yapıldığı belirtildi. - DOHA