Katar, Suriye İçin Çözüm Arayışında

Politika

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın Suriye'deki çatışmaları sona erdirecek çözümler için Türkiye ve bölgedeki diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. El-Ensari, Katar'ın Suriye'deki çatışmaları sona erdirecek çözümler için Türkiye ve bölgedeki diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

İran basınında yer alan, İran, Rusya ve Türkiye'nin bu hafta sonu Doha Forumu Dış Politika Konferansı'nda Suriye'yi görüşmek üzere bir araya gelecekleri yönündeki habere ilişkin gelen soruya cevap veren el-Ensari, böyle bir görüşmeden haberdar olmadığını ancak Katar'ın her zaman buna açık olduğunu belirtti. - DOHA