Samsun'un Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "Ziyaret ettiğimiz her yerde hemşerilerimizden gördüğümüz desteklerden anlıyoruz ki geçen 10 yılda çok şey başarmışız" dedi.
Kavak ilçesi merkez ve mahallerinde başlattığı gezilerini sürdüren Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı İbrahim Sarıcaoğlu, Dura ve Bayındır Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Gittiği tüm mahallelerde miting havasında coşkulu bir kalabalıkla karşılaşan Sarıcaoğlu, "Ziyaret ettiğimiz her yerde hemşerilerimizden gördüğümüz desteklerden anlıyoruz ki geçen 10 yılda çok şey başarmışız. Her şeyden önce gönüllere girmişiz. Bu zamana kadar halkıma verdiğim tüm emeklerim helal olsun. Ben bu ilçede doğdum, burada büyüdüm. Mezarımda bu topraklarda olacak. Bu can bu tende olduğu sürece de memleketim için çalışmaya devam edeceğim" dedi.
Yapılan tüm seçimlerde AK Parti'nin Kavak'ta her zaman en yüksek oyu aldığını, bu başarısını 31 Mart'ta bir kez daha göstereceğini ifade eden Sarıcaoğlu, ilk günkü aşkla hizmet yolculuğuna devam edeceklerini ifade etti. Sarıcaoğlu, "Bu sevda 31 Mart'ta da bitmeyecek. Halkımızın büyük destekleri ile görevimize devam edecek, yarınları istişareler ve ortak akıl çerçevesinde halkımızla birlikte hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. 10 yıl boyunca her zaman yanımızda olan, bizleri asla yalnız bırakmayan hemşerilerimin bu sevgisine layık olmak için zaman gözetmeden çalışmamızı sürdüreceğiz. İlçemizi daha ileri götürmek için hemşerilerimizin desteğiyle 31 Mart'ta hep birlikte tarih yazacağız" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Hemşerilerinden Destek Gördüğünü Söyledi - Son Dakika
Samsun'da 35 yıl emniyet teşkilatında görev yaptıktan sonra emekli olan polis memuru Lokman Ercan, muhtar adayı olarak çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram etti. Etkinlikte palyaço gösterisi yapıldı ve çocuklara balon dağıtıldı. Ercan, muhtarlık görevine talip olduğunu belirterek, mahalleye kalıcı polis noktası yapmayı ve çeşitli projeleri hayata geçirmeyi planladığını söyledi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, yerel seçimlerde sandığa gitmek istemeyenlerin olabileceğini belirterek bunun bir çözüm olmadığını, kendilerine şans verilmesini istediklerini belirtti. Tugay, seçim çalışmalarını Menemen'de sürdürdü ve tarımın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca DEM Parti ile ittifak yapıldığı yönünde söylemlerin olduğunu da kaydetti ve sandığa gitmemenin çözüm olmadığını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'deki Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok da büyük bir para harcandığını ve toplamda 1 milyar lirayı geçen bir projeleri olduğunu belirtti. Özhaseki, bölgenin turizm destinasyon merkezi olacağını ve çalışmaların iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Blount'u makamında ağırladı.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabında yer alan fotoğrafların İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirtti. Maliki, AA çalışanlarına hayatlarını riske atarak bu fotoğrafları elde etmeleri için teşekkür etti ve İsrail'in suçlarını hatırlatıcı olarak kullanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Maliki, Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik tutumunu eleştirerek, Batı'nın hala sömürgecilik döneminde yaşadığını ve Filistin halkının hayatının önemsiz görüldüğünü ifade etti. Maliki, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekerek ramazan ayından önce ateşkes ilan edilmesini umduğunu belirtti ve Gazze'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini vurguladı.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar' başlıklı panelde bölge ülkelerinin AB üyelik süreçleri ve AB'den beklentileri ele alındı. Panelde Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya dışişleri bakanları ile İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, bölgenin AB entegrasyonu ve ortak geleceği konusunda görüşlerini paylaştılar.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, bugün projelerini ve İstanbul vizyonunu kamuoyuna açıklayacak. Aday tanıtım toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, ANTSU projesi ile Antalyalılara ucuz su sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Kumluca'ya yapılan yatırımlar ve hizmetler anlatıldı.
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