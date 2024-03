Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Hemşerilerinden Destek Gördüğünü Söyledi

Politika

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "Ziyaret ettiğimiz her yerde hemşerilerimizden gördüğümüz desteklerden anlıyoruz ki geçen 10 yılda çok şey başarmışız" dedi.

Kavak ilçesi merkez ve mahallerinde başlattığı gezilerini sürdüren Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı İbrahim Sarıcaoğlu, Dura ve Bayındır Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Gittiği tüm mahallelerde miting havasında coşkulu bir kalabalıkla karşılaşan Sarıcaoğlu, "Ziyaret ettiğimiz her yerde hemşerilerimizden gördüğümüz desteklerden anlıyoruz ki geçen 10 yılda çok şey başarmışız. Her şeyden önce gönüllere girmişiz. Bu zamana kadar halkıma verdiğim tüm emeklerim helal olsun. Ben bu ilçede doğdum, burada büyüdüm. Mezarımda bu topraklarda olacak. Bu can bu tende olduğu sürece de memleketim için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Yapılan tüm seçimlerde AK Parti'nin Kavak'ta her zaman en yüksek oyu aldığını, bu başarısını 31 Mart'ta bir kez daha göstereceğini ifade eden Sarıcaoğlu, ilk günkü aşkla hizmet yolculuğuna devam edeceklerini ifade etti. Sarıcaoğlu, "Bu sevda 31 Mart'ta da bitmeyecek. Halkımızın büyük destekleri ile görevimize devam edecek, yarınları istişareler ve ortak akıl çerçevesinde halkımızla birlikte hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. 10 yıl boyunca her zaman yanımızda olan, bizleri asla yalnız bırakmayan hemşerilerimin bu sevgisine layık olmak için zaman gözetmeden çalışmamızı sürdüreceğiz. İlçemizi daha ileri götürmek için hemşerilerimizin desteğiyle 31 Mart'ta hep birlikte tarih yazacağız" dedi. - SAMSUN