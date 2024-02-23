Kavak Belediye Başkanı: Kavak artık işçi arıyor

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak artık işsizlikten dolayı göç vermiyor, aksine aldığı sanayi yatırımları ve hızlı büyümesi sonucu anonsla işçi arıyor" dedi.
Kavak Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM) açılışı yoğun katılım ile mehteran eşliğinde gerçekleştirildi. Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, açılışta yaptığı konuşmasında soğuk ve yağışlı havaya karşın Samsun'un en görkemli ve coşkulu bir açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Sarıcaoğlu, "Görevde bulunduğum iki dönem içinde ilçeme hizmet etmekten başka gayem ve çabam olmadı. AK Parti belediyecilik anlayışı içinde yaptığımız çalışmalarımız ile ilçemiz Kavak'ı bugün çok farklı bir noktaya getirdik. Kavak artık işsizlikten dolayı göç vermiyor, aksine aldığı sanayi yatırımları ve hızlı büyümesi sonucu anonsla işçi arıyor. Artık her yönden gelişen ve günden güne büyüyen bir Kavak var. 31 Mart'ta da hemşerilerimizin destekleri ile yeniden güven tazeleyerek hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Bugün bu olumsuz havaya karşı burada toplanan bu büyük kalabalıkta vatandaşımızın bize olan güveninin ve sevgisinin bir göstergesi" diye konuştu.
Açılışta konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse,31 Mart'ta en iyi sonucu alacaklarına inandıklarını söyledi. MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Cumhur ittifakı olarak el ele kol kola zafere yürüdüklerini belirterek "Samsun'da Büyükşehir ve tüm ilçeleri kazanacağız" iddiasında bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ise vatandaşlardan destek isteyerek göreve geldiğinde tüm ilçelere hizmeti en hızlı biçimde ulaştıracaklarını vurguladı. - SAMSUN
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