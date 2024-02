Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu: \'Adaletten sapmadım\'

Politika

SAMSUN (İHA) – Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak'ta görev yaptığı iki dönem boyunca gerek kurum içinde gerekse dışında asla adaletten sapmadığını söyledi.

Başkan Sarıcaoğlu, Kavak Belediyesi'nin hizmet birimlerindeki çalışanlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Kardelen Düğün Salonu'nda düzenlenen programda personele seslenen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Sizlerle geçirdiğim iki dönem benim için unutulmaz yıllar. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten de sizlerle yaptığımız çalışmalarımızla Kavak'ta büyük bir değişim yaptık. Bunda hepinizin katkısı var. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İki dönemlik başkanlık görevi süresince belediyede görev yapan kimsenin ekmeği ile oynamadığını söyleyen Sarıcaoğlu, Kavak Belediyesi'nin tüm personeli ile büyük bir aile olduğunu belirterek, kurum içinde ve dışında her zaman adaletli olduklarını ve herkesi kucakladıklarını ifade etti. Belediyedeki tüm birimlerin halkın refahı ve huzuru için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Sarıcaoğlu, yönetim olarak her zaman işçilerin yanında olduklarını, bu amaçla aylık maaşlarında ciddi oranda iyileştirme yaptıklarını anlattı. Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

"Tüm birimlerimiz yaz kış sürekli görevlerinin başında. Çalışanlarımız işlerini en iyi şekilde yapıyor. Onların her zaman yanındayız. İlçemize hizmet anlamında emek veren işçilerimizin haklarını her zaman koruduk ve koruyoruz. Yaklaşık 120 personelimizin daha iyi şartlarda yaşamları için ücretlerinde ciddi anlamda iyileştirme yaptık. Belediyemiz imkanları arttıkça da çalışanlarımıza daha fazla ücret vereceğiz. Biz her zaman işçilerimizin yanındayız" diye konuştu. - SAMSUN