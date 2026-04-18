Kavuncu Akbelen Mahallesi'nde Halkla Buluştu - Son Dakika
Kavuncu Akbelen Mahallesi'nde Halkla Buluştu

Kavuncu Akbelen Mahallesi\'nde Halkla Buluştu
18.04.2026 15:47
İYİ Parti'nin Kavuncu, Akbelen'deki enerji krizine dikkat çekerek sürdürülebilir çözümler istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Akbelen Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu.

Kavuncu, Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda yaşanan olayları ilk günden bu yana takip ettiklerini, Akbelen halkının yanında olduklarını, şimdi de bütün samimiyetleriyle bölgeye geldiklerini söyledi.

Ülkenin, enerji ihtiyacının olacağını, ancak burada bir karar vermek gerektiğini belirten Kavuncu, "Yani, kısa vadeli bir çözümle bir enerji mi, yoksa uzun süreli sürdürülebilir bir çevreyi korumak mı? "İşin o boyutundan öte bir de siz varsınız. Binlerce insanın hayatı söz konusu. Buradan elde edilecek enerjiyle, binlerce insan mağdur olacaksa o enerjiyi kullanan da huzursuz olur. Bu bir mecburiyet değil. Bunun alternatifi tabi ki çözümü olur." diye konuştu.

Aydın İdare Mahkemesinin termik santralleri kapatma kararı aldığını, ona rağmen bölgede faaliyetlerin devam ettiğini savunan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Biz kendimizi tarif ederken 'kalkınmacı bir partiyiz' diyoruz. Yani, kalkınma da çok kıymetli ama 'milliyetçi bir partiyiz' diyoruz. Milliyetçiliğimizin tanımında da bu ülkenin her vatandaşının huzuru, refahı bir diğerinin huzur refahından daha az ya da daha çok önemli değildir. Birileri enerjiden istifade edecekken birileri ata yadigarı toprağını, mezarını, evini kaybedecekse, bunun parasal karşılığı yoktur. Bundan kimse de mutlu olamaz. Onun için hem inandığımız değerler uğruna, hem hukuk için, hem adalet için biz dün de yanınızdaydık, bugün de yanınızdayız."

Kavuncu'ya, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un da arasında olduğu partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kavuncu Akbelen Mahallesi'nde Halkla Buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kavuncu Akbelen Mahallesi'nde Halkla Buluştu - Son Dakika
