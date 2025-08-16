Kaya'dan Tugay'a Eleştiri

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İZBAN'da kaldırılan 90 dakikalık ücretsiz aktarma uygulamasının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaadi olduğunu belirterek, "Eğer bir vaadi halka veriyorsan, maliyetini de hesaba katıp öyle verirsin. Uyduruk bahanelerin arkasına sığınmak, verdiğiniz vaadi unutturmaz, sadece güven kaybettirir." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasının kent içi ulaşım entegrasyonunun önemli bir bileşeni olduğunu belirtti.

Uygulamanın vatandaşların menfaatine olduğunu kaydeden Kaya, şunları ifade etti:

"Otobüs, İZBAN, metro, vapur ve tramvayda geçerli olan bu sistem, yıllar yılı toplu taşımayı teşvik etti ve İzmir'de oldukça kanıksandı. CHP'li Tunç Soyer'in kaldırdığı sistem, sonrasında göreve gelen CHP'li Cemil Tugay tarafından geri getirildi. Tugay, seçimden önce billboardlara '90 dakikayı geri getireceğiz' diye kocaman ilanlar vererek oy topladı. Ama bugün geldiğimiz noktada Tugay, 'TCDD bu maliyete ortak olmuyor, o yüzden İZBAN'da 90 dakikayı kaldırıyoruz' diyerek vaadini buduyor. Bu düpedüz halkı kandırmaktır. TCDD'nin görev alanı ve bütçe mantığı 'kent içi toplu taşıma teşvikini sübvanse etmek' değildir. Eğer bir vaadi halka veriyorsan, maliyetini de hesaba katıp öyle verirsin. Uyduruk bahanelerin arkasına sığınmak, verdiğiniz vaadi unutturmaz, sadece güven kaybettirir."