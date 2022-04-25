Kaymakam Demirer: "Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çok farklı kutlanacak" - Son Dakika
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Kaymakam Demirer: "Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çok farklı kutlanacak"

25.04.2022 16:59
Kaymakam Demirer: "Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çok farklı kutlanacak"

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, kurum amirleri bir araya geldi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, kurum amirleri bir araya geldi.

Malazgirt Müzesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda; Malazgirt ilçesinin huzuru, güveni ve rahatı için yapılması gerekenler ve Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında bilgi verirken, Malazgirt Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarının bayram sonrası başlanacağı belirti.

Toplantı hakkında bilgi veren Kaymakam Demirer, "Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri bu yıl çok farklı kutlanacak. Çünkü iki yıldır pandeminin gölgesinde kutlamıştık. Bu yılki etkinliklerimizi daha geniş bir şekilde yapacağız. İlçemizin huzuru, rahatı ve güveni biz kurum amirlerinin öncelikli işi olmalı. O yüzden tüm kurumlarımız ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için bir birimizle yarışmalıyız" dedi. - MUŞ

Kaymakam Demirer: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çok farklı kutlanacak
Kaymakam Demirer: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çok farklı kutlanacak
Kaymakam Demirer: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çok farklı kutlanacak
Kaymakam Demirer: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çok farklı kutlanacak
Kaymakam Demirer: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çok farklı kutlanacak

YORUMLAR
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Cengiz Altın, Malazgirt, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kaymakam Demirer: 'Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çok farklı kutlanacak' - Son Dakika


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