Kaymakam Küçük, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki görevine yakın zaman içerisinde başlayan Kaymakam Levent Küçük, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretinde iş yerlerine tek tek uğrayarak esnaflarla tanışan Kaymakam Küçük, gezi esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek dilek ve temennilerini dinledi.

İlçe esnafına hayırlı ve bereketli kazanç temennilerini ileten Kaymakam Levent Küçük, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini, bu sebeple ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti. - TUNCELİ