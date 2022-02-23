Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi

23.02.2022 17:09
Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Vergi Haftası münasebeti ile öğrencilerle makamında bir araya geldi.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Vergi Haftası münasebeti ile öğrencilerle makamında bir araya geldi.

Bu yıl 33'üncüsü kutlanan Vergi Haftası vesilesiyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Artukoğlu Ortaokulu öğrencileri, Kaymakamı Tunç'u makamında ziyaret etti. Kaymakam Tunç, öğrencilere ekonomik gücün en önemli unsurunun toplanan vergiler olduğunu, verginin meyvesinin de hizmet olduğunu, ödenen vergilerin ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlandığını ve aynı zamanda hizmet olarak geri döndüğünü anlattı. Tunç, vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğunu, tam ve zamanında ödenmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu, vergi öneminin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve vergi bilincinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıyla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. - ŞIRNAK

Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi
Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi

YORUMLAR
500
Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Vergi Haftasını kutladı Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Vergi Haftasını kutladı Manisa Vergi Dairesinden Manisa Ticaret Borsasına ziyaret Manisa Vergi Dairesinden Manisa Ticaret Borsasına ziyaret

Vergi Haftası, Mehmet Tunç, Şırnak, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
16:19 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: 28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:15:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement