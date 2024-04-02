Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 1556 seçmenin oy kullandığı tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.
AK Parti Kaynarca Belde Başkanı Atakan Gülersoy, yaptığı açıklamada, beldeye kurulan 7 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.
Oy kullanma ve sayım esnasında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yeniden sayım istediklerini belirten Gülersoy, seçmenin oy kullandığı sandıklarda yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.
CHP adayı ile aralarında 1 oy fark olduğunu belirten Gülersoy, yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını belirtti.
Son Dakika › Politika › Kaynarca'da Seçim Sonuçları İçin İtiraz - Son Dakika
Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde narkotik, asayiş, trafik ve çeşitli konularda çalışmalar yürütüldü. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, insani yardım kuruluşu World Central Kitchen'in (WCK) çalışanlarının ölmesini şiddetle kınadı. Hamas, İsrail'in uluslararası insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırılarını ve sistematik katliamlarını kınayarak, uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aldığı karar doğrultusunda olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor. Parti tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.
AK Parti'nin 30 büyükşehir arasında üst üste aday gösterdiği üç seçimi de kaybeden Mustafa Savaş, CHP'li Özlem Çerçioğlu karşısında yine seçimleri kaybetti. Savaş'ın sessiz kalması dikkat çekti. Aydın'daki AK Parti tabanı değişim ve yenilenme talebini dile getirdi. AK Parti MKYK Üyesi Urfalı Mahmut Tuncer'in oğlu da eleştirilerden nasibini aldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yerel seçimlerde kadın muhtar sayısı geçtiğimiz döneme göre artış gösterdi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Özesentepe Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Şerife Ak, rakiplerini geride bırakarak ilçenin tek kadın muhtarı seçildi. Ak, seçim sonucunda mutluluğunu dile getirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etmek için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulundu. İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşandığını belirten CHP yetkilileri, Hatay halkının iradesinin sandığa doğru şekilde yansıması ve itiraz sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?