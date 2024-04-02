Kaynarca\'da Seçim Sonuçları İçin İtiraz

Samsun'da Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları Devam Ediyor

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde narkotik, asayiş, trafik ve çeşitli konularda çalışmalar yürütüldü. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.