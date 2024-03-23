Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Ayında Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in 12'nci gününde Abdülhamit Han Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla buluştu. Teravih namazı sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de 7/24 saat çalışmalara ve hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.
İlk teravih namazından bu yana kentin çeşitli noktalarındaki camilerde vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet edip, taleplerini bizzat dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 12'nci gününde Abdülhamit Han Camii'nde teravih namazını kıldı. Teravih namazı sonrasında vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca Kayserili vatandaşlarla bir araya gelmeye özen göstereceklerini ifade etti ve tüm Kayseri halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni etti.
Vatandaşlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, çocuklar ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı da çekindi. - KAYSERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, "Temmuz ayında emekliler için yeni adımlar atılacak" dedi.
CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın Bademli'deki inşaatında kaçak yapı tespit edildi ve ceza kesildi. İYİ Parti Bursa İl Başkanı, bu durumu eleştirerek adayın Mudanya'yı yönetmeye talip olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı ve engelli vatandaşlar için çeşitli projeler hayata geçireceklerini açıkladı. Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi, Mola Evi gibi projelerle yaşlılara ve engellilere destek olunacak.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzelbağ ve Yenigöl mahallelerinde düzenlenen iftarlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, çocuklar için yapılan hizmetler ve teknolojinin doğru kullanımı konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltılı hemşehrileriyle biraraya geldi ve Antalya için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, il merkezi ve ilçelerde yapılan kalıcı konut bölgelerine 1. kademe sağlık hizmetlerinin verilmesi için sağlık tesislerinin yapılacağını duyurdu. Şan, bu sayede bölgedeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebileceğini belirtti.
AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle seçim bürosunda bir araya geldi. Bilden, seçimi kazanmaları halinde belediyede gençlik daire başkanlığı kuracaklarını ve genç birini atayacaklarını belirtti. Ayrıca, slogan belediyeciliğiyle sorunların çözülemeyeceğini vurgulayarak, gençlerin Diyarbakır üzerinde hesabı olanların hesabını bozması gerektiğini ifade etti. Bilden, eğitimle ilgili projelere ağırlık vereceklerini ve gençleri yönetime dahil edeceklerini söyledi.
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