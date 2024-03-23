Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Ayında Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in 12'nci gününde Abdülhamit Han Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla buluştu. Teravih namazı sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de 7/24 saat çalışmalara ve hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

İlk teravih namazından bu yana kentin çeşitli noktalarındaki camilerde vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet edip, taleplerini bizzat dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 12'nci gününde Abdülhamit Han Camii'nde teravih namazını kıldı. Teravih namazı sonrasında vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca Kayserili vatandaşlarla bir araya gelmeye özen göstereceklerini ifade etti ve tüm Kayseri halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni etti.

Vatandaşlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, çocuklar ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı da çekindi. - KAYSERİ