Kayseri'de Durumu İyi Olmayan Çiftlere Ücretsiz Evlendirme Hizmeti - Son Dakika
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Politika

Kayseri'de Durumu İyi Olmayan Çiftlere Ücretsiz Evlendirme Hizmeti

Kayseri\'de Durumu İyi Olmayan Çiftlere Ücretsiz Evlendirme Hizmeti

Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, durumu iyi olmayan çiftlere ücretsiz veya düşük maliyetli belediye evlendirme hizmeti sunacak.

09.03.2024 09:42  Güncelleme: 09:46
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Kayseri'nin sevilen isimlerinden Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehrin sosyal dokusuna değer katan bir adım daha atıyor. Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Özkırış, durumu iyi olmayan çiftlerin de evliliklerini gerçekleştirebilmeleri için belediye evlendirme hizmetini başlatıyor.

Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemine inanan Özkırış, her çiftin mutlu bir evliliğe sahip olma hakkını savunuyor. Ancak maddi güçlükler veya sosyal sorunlar nedeniyle evlilik düşünen birçok çift, evlilik işlemlerini gerçekleştirecek kaynaklardan yoksun olabiliyorlar. Bu noktada da Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın liderliğindeki belediye, durumu iyi olmayan çiftlere ücretsiz veya düşük maliyetli belediye evlendirme hizmeti sunacak.

Çiftlerin mutlu bir evliliği hak ettiğine inandığını söyleyen Özkırış, "Her çiftin, yaşadığı ekonomik veya sosyal zorluklara rağmen mutlu bir evliliği hak ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle, belediye olarak, durumu iyi olmayan çiftlerin de evliliklerini gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin durumu iyi olmayan çiftlere yönelik belediye evlendirme hizmeti, şehrin sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özkırış'ın liderliğindeki belediye yönetimi, sadece altyapı ve üst yapı hizmetleriyle değil, aynı zamanda sosyal adalet ve eşitlik konularında da aktif bir şekilde rol alacak.

Kayseri halkı, Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın liderliğindeki belediye yönetiminin toplumun her kesimine adalet ve eşitlik temelinde hizmet etmeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getiriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kayseri'de Durumu İyi Olmayan Çiftlere Ücretsiz Evlendirme Hizmeti - Son Dakika

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