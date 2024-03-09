Kayseri'nin sevilen isimlerinden Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehrin sosyal dokusuna değer katan bir adım daha atıyor. Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Özkırış, durumu iyi olmayan çiftlerin de evliliklerini gerçekleştirebilmeleri için belediye evlendirme hizmetini başlatıyor.
Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemine inanan Özkırış, her çiftin mutlu bir evliliğe sahip olma hakkını savunuyor. Ancak maddi güçlükler veya sosyal sorunlar nedeniyle evlilik düşünen birçok çift, evlilik işlemlerini gerçekleştirecek kaynaklardan yoksun olabiliyorlar. Bu noktada da Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın liderliğindeki belediye, durumu iyi olmayan çiftlere ücretsiz veya düşük maliyetli belediye evlendirme hizmeti sunacak.
Çiftlerin mutlu bir evliliği hak ettiğine inandığını söyleyen Özkırış, "Her çiftin, yaşadığı ekonomik veya sosyal zorluklara rağmen mutlu bir evliliği hak ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle, belediye olarak, durumu iyi olmayan çiftlerin de evliliklerini gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin durumu iyi olmayan çiftlere yönelik belediye evlendirme hizmeti, şehrin sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özkırış'ın liderliğindeki belediye yönetimi, sadece altyapı ve üst yapı hizmetleriyle değil, aynı zamanda sosyal adalet ve eşitlik konularında da aktif bir şekilde rol alacak.
Kayseri halkı, Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın liderliğindeki belediye yönetiminin toplumun her kesimine adalet ve eşitlik temelinde hizmet etmeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getiriyor. - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › Kayseri'de Durumu İyi Olmayan Çiftlere Ücretsiz Evlendirme Hizmeti - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Başkanı Samet Çetin'in organize ettiği esnaf buluşması programına katılarak, esnafla projelerini ve hedeflerini paylaştı. Şirin, Çenedağ Mahallesi'nde düzenlenen programda yapacakları projeleri anlatarak, seçimleri kazanarak ilçeye hizmet etmenin onurunu yaşayacaklarını belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, ülkenin ve İslam aleminin hayırlı bir ramazan ayı geçirmesini temenni ederek, ramazan ayının yaralı kalplere merhem, ruhlara şifa olmasını diledi. Yeni yüzyıldaki ilk ramazan ayına, mazlum ve mahzun coğrafyaların ahıyla girildiğini vurgulayan Büyükakın, bu mübarek ayların, yaşanan insanlık dışı zulümlerin bitmesine vesile olmasını dilediklerini belirtti. İnsanlığın ayaklar altına alındığı coğrafyalarda, insanlığın yeniden asli kimliğine kavuşması gerektiğine işaret eden Büyükakın, ramazan ayında halka hizmetlerinin devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları, sıcak yemek dağıtımları ve evde bakım hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Büyükakın, tüm vatandaşların hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan geçirmesini temenni etti.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik, "Hemen hemen bütün ülkeler, daha önce dünyadaki hiçbir olayda bu derece üstünde bir oydaşma sağlamamıştı.
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30 şehirde 5 gündür devam eden 'Kıskaç-10' operasyonları kapsamında terör örgütü FETÖ'ye yönelik 91 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri, iletişim kurdukları ve hapis cezası ile arandıkları tespit edildi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a kapıyı göstermesiyle ilgili CHP lideri Özel'den dikkat çeken bir yorum geldi. Özel, "Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir" dedi.
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