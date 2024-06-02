Kayseri Pınarbaşı'nda Yenilenen Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Deniz Yağan Kazandı - Son Dakika
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Politika

Kayseri Pınarbaşı'nda Yenilenen Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Deniz Yağan Kazandı

Kayseri Pınarbaşı\'nda Yenilenen Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Deniz Yağan Kazandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan yenilenen belediye başkanlığı seçiminde, CHP'nin adayı Deniz Yağan kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Seçimde 18 bin 960 kayıtlı seçmenden 14 bin 57'si oy kullandı ve 13 bin 696 oy geçerli sayıldı. Deniz Yağan 6 bin 827 oy alırken, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise 6 bin 509 oy aldı.

02.06.2024 23:19
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı.

Pınarbaşı ilçesinde 18 bin 960 kayıtlı seçmenden 14 bin 57'si, 141 sandıkta oy kullandı. Oylardan 13 bin 696'sı geçerli, 361'i geçersiz sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Deniz Yağan 6 bin 827, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu 6 bin 509, DEVA Partisi adayı Fazıl Demircioğlu 145, Yeniden Refah Partisi adayı Nizamettin Akça 91, İYİ Parti adayı Metin Kılıçaslan 57, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Emrahan Metin 36, Zafer Partisi adayı Mustafa Can Özden 18, Saadet Partisi adayı Yasin Şahan ise 13 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almış, mühürsüz torba teslimi nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kayseri Pınarbaşı'nda Yenilenen Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Deniz Yağan Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Pınarbaşı'nda Yenilenen Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Deniz Yağan Kazandı - Son Dakika
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