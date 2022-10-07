Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi - Son Dakika
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Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi

07.10.2022 18:49

Kayseri'de düzenlenen bir etkinlikte kadın turizmcinin konuşmasının ardından AK Partili Mehmet Özhaseki'ye, "Bir şey deme, he de geç gitsin" diye seslendiği duyulan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Söylenen ifadeler tamamen iyi niyetli olup, konu zaten belediye gündemimizde yer aldığından bir sonraki soruya geçilebilmesine imkan sağlanması amaçlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Kayseri Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplantıya yaşanan mikrofon kazası damga vurdu. Vatandaşlardan biri sıkıntısını anlattığı sırada, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yanında oturan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a doğru eğilerek "Hamdi yok dedi. Bir şey deme, bir şey deme" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç da Özhaseki'nin bu sözlerine "He de geç gitsin" karşılığını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkili arasındaki bu diyalog, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Video ise çok kez paylaşıldı. Görüntülerle ilgili ilk olarak açıklama yapan isim Mehmet Özhaseki oldu. Eleştirilerin odağı haline gelen Özhaseki, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Benim söylemediğim bir sözü, söylemiş gibi gösteriyorsunuz. Hiç değilse biraz namuslu olun" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ: TAMAMEN İYİ NİYETLİ

Görüntülere ilişkin bir yanıt da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan geldi. Büyükkılıç, şu değerlendirmede bulundu: "Sosyal medya mecralarında eksik bilgilerle yorumlanmaya çalışıldığı görülen turizm toplantısındaki görüntüde söylenen ifadeler tamamen iyi niyetli olup, konu zaten belediye gündemimizde yer aldığından bir sonraki soruya geçilebilmesine ve paydaşlara daha çok söz verilebilmesine imkan sağlanması amaçlanmıştır. Konu ve ortam bütünlüğü dikkate alınmadan cımbızla çekilen "8 saniye" görüntünün eksik bilgilerle servis edilmesinden iyi niyetle bahsedilemez. Her şeye rağmen şehrimize ve sağduyulu hemşehrilerimize hizmet etme aşkından asla taviz vermeyeceğiz ve kimsede buna engel olamayacaktır."

Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından Büyükkılıç da kendisini savundu: Sözlerim iyi niyetliydi
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Son Dakika Politika Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi - Son Dakika


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