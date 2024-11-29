Kayyum atanan Batman Belediyesi\'nden önceki yönetime çarpıcı sorular

Politika

Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Batman Belediyesi'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İsim vermeden görevinden alınan Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve yönetimine seslenilen paylaşımda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra izin verilen kaçak yapılara dikkat çekildi.

"45 ADET RUHSATSIZ BİNA VE KAT İNŞA EDİLİRKEN NEREDEYDİNİZ?"

"Tüm Batmanlılar adına şimdi biz soruyoruz"başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "31 Mart Öncesi 31 Mart'a kadar kaçak yapılarla mücadele kararlılıkla sürdürülmüş, ruhsatsız bina ve katların inşaatına devam edenler engellenmiş ve bu yapılar yıkılmıştı. 31 Mart Sonrası Peki, sizin yönetiminizde 45 adet ruhsatsız bina ve kat inşa edilirken neredeydiniz? Neden bu yapıları yıkmadınız? Bu hukuksuzluğa neden sessiz kaldınız?"