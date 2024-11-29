Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular - Son Dakika
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Politika

Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular

Kayyum atanan Batman Belediyesi\'nden önceki yönetime çarpıcı sorular

Batman Belediyesi, görevinden alınan eski Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve yönetimine yönelik bir paylaşımda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra izin verilen kaçak yapıları gündeme getiren paylaşımda, 'Tüm Batmanlılar adına şimdi biz soruyoruz' başlığı atıldı. Eski yönetimin 45 adet ruhsatsız bina ve kat inşasına neden engel olmadığı ve bu hukuksuzluğa neden sessiz kaldığı sorgulandı.

29.11.2024 22:42
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Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Batman Belediyesi'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İsim vermeden görevinden alınan Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve yönetimine seslenilen paylaşımda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra izin verilen kaçak yapılara dikkat çekildi.

"45 ADET RUHSATSIZ BİNA VE KAT İNŞA EDİLİRKEN NEREDEYDİNİZ?"

"Tüm Batmanlılar adına şimdi biz soruyoruz"başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "31 Mart Öncesi 31 Mart'a kadar kaçak yapılarla mücadele kararlılıkla sürdürülmüş, ruhsatsız bina ve katların inşaatına devam edenler engellenmiş ve bu yapılar yıkılmıştı. 31 Mart Sonrası Peki, sizin yönetiminizde 45 adet ruhsatsız bina ve kat inşa edilirken neredeydiniz? Neden bu yapıları yıkmadınız? Bu hukuksuzluğa neden sessiz kaldınız?"

Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular

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Son Dakika Politika Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • murat salih başçı:
    çalma çırpma talan etme yolsuzluk yandaşa peşkeş çekme hiç birşey bulamamışlar bunu soruyorlar. Türkiye'nin bütün belediyeleri talan edilip belli sermayelere peşkeş çekilip borç batağında duruyorken sizin sordugunuz bu soru komik kalıyor. din vatan millet diye diye Karun olanlar..... 1 2 Yanıtla
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