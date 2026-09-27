Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 14 askerin ölümünün ardından orduda reform istedi - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 14 askerin ölümünün ardından orduda reform istedi

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hazar Denizi'ndeki tatbikatta 14 askerin ölümü sonrası orduda reform talimatı verdi. Savunma Bakanı'na üç öncelikli görev verildi; reform planı 10 gün içinde hazırlanacak ve ekim ayının ikinci yarısında Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantıda silahlı kuvvetlerde kapsamlı reform sürecinin başlatılması talimatını verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikatta 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle toplantı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı Mangistau bölgesindeki tatbikatta hayatını kaybeden askerler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Tokayev, facianın barış döneminde meydana geldiğine dikkat çekerek, olaydan başta subaylar ve generaller olmak üzere komuta kademesindeki ihmal ve profesyonel yetersizliklerin sorumlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, rütbe ve görevine bakılmaksızın sorumluların hukuk çerçevesinde hesap vereceğini vurgulayarak, süreci bizzat takip edeceğini belirtti.

"Orduda köklü reform gerçekleştirme zamanı geldi"

Toplantıda yeni Savunma Bakanı Aydos Mirzahmetov'u da tanıtan Tokayev, "Bu olay orduda çok sayıda eksiklik ve profesyonellik yetersizliği olduğunu açık şekilde gösterdi. Orduda köklü reform gerçekleştirme zamanı geldi. Bu, ertelenemeyecek bir meseledir. Bu nedenle bir dizi personel değişikliği kararı aldım" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Mirzahmetov'un göreve zorlu bir dönemde başladığını, önünde yüksek sorumluluk ve karmaşık görevler bulunduğunu ifade etti. Tokayev, Silahlı Kuvvetler'in günümüz güvenlik şartlarına uygun şekilde modernize edilmesi gerektiğini belirterek, komuta sisteminin uluslararası tecrübeler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını istedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerde planlanan reformun temel hedefinin modern, profesyonel ve etkin bir ordu oluşturmak olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı'na üç görev

Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanı'na üç öncelikli görev verdi. Bunların ilki savunma bütçesinin etkin ve şeffaf kullanılmasının sağlanması oldu. Tokayev, "Tahsis edilen kaynaklar ülkenin savunma kapasitesini artırmalı, israf ve yolsuzluğa izin verilmemelidir" diye konuştu.

İkinci görev olarak Güvenlik Konseyi Aparatı ile Savunma Bakanlığı'nın 10 gün içinde askeri reform planı hazırlaması talimatını veren Tokayev, askeri kadroların seçiminde şeffaf ve liyakat esaslı kriterlerin uygulanmasını istedi. Üçüncü görev ise ordudaki eğitim, disiplin ve ideolojik çalışmaların güçlendirilmesi olarak belirlendi.

"Orduda her askerin hayatı ve güvenliği en yüksek değer olmalıdır"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ordunun korku ve baskıyla anılan bir kurum değil, profesyonellik ve vatanseverlik yetiştiren bir yapı olması gerektiğini vurgulayarak, "Askerlik hizmetine hayatını adayan her vatandaş, devletin desteğini hissetmelidir. Orduda her askerin hayatı ve güvenliği en yüksek değer olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda hazırlıkları başlatılan askeri reform planının ekim ayının ikinci yarısında yapılacak Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınacağı ve reform sürecinin Güvenlik Konseyi Aparatı tarafından koordine edileceği bildirildi.

Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine yönelik kapsamlı inceleme

Toplantıda ayrıca Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine yönelik kapsamlı inceleme sürecinin başlatıldığı açıklandı. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aida Balayeva başkanlığındaki komisyonun askeri hizmetin organizasyonu, ordunun maddi-teknik ve mali destek mekanizmalarını inceleyerek sistematik ihlalleri ortaya çıkarması ve sorumluları belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Hazar DeniziKazakistanPolitikaGüvenlikDünyaSon Dakika

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