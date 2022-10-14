Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü

14.10.2022 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi çerçevesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile bir araya geldi. - ASTANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü - Son Dakika

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