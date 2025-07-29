Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde altın asrını yaşıyor"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulunarak, Türkiye'nin küresel alanda tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Tokayev, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde altın asrını yaşıyor" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin küresel ölçekteki yükselişine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekti.

"Maksadımız bir, hedefimiz ortak"

Tokayev, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendiğine dikkat çekerek, ortak hedeflere birlikte yürünmesi gerektiğini belirtti. Tokayev, "Bizim maksadımız bir. Bu, halklarımızın iş birliğinin güçlenmesi, başarılarının çoğalması, bugünkü zor dönemde ortak hedefe ulaşmak için güçlerimizi birleştirmemizin önemidir. Rusya- Ukrayna arasındaki çatışmayı düzenlemek için özel rolünüzü belirtmek istiyorum. Kazakistan ile Türkiye'nin stratejik partnerliğini güçlendirmek halklarımızın ortak muradıdır. Sizi Kazakistan'a davet ediyorum" dedi.

"Devlet nişanını almak büyük bir onur"

Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanına layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, bu ödülün Kazak-Türk kardeşliğinin sembolü olduğunu vurguladı. Tokayev, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanını sizin elinizden kabul etmek benim için büyük bir onurdur. Bu, Kazak-Türk iş birliği sürecinde manası derin tarihi bir olaydır. Siz bu kararınızla ecdatlarımızın emanetine sadık olduğunuzu bir daha gösterdiniz. Dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiniz.Bu yüksek ödülü, Türkiye'nin tüm Kazak halkına gösterdiği özel bir iltifat olarak kabul ediyorum. Bu, Kazak-Türk stratejik iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelişin göstergesidir. Türkiye'nin dünya arenasındaki değeri kimsenin şüphesine yol açmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin başarıları tüm dünyada kabul görüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için umut kaynağı olduğunu vurgulayan Tokayev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizin başkanlığınızda Türkiye'nin başarıları, dünyanın her köşesinde kabul edilen bir gerçektir. Sizin liderliğinizle Türkiye'nin yeni altın çağında yüksek hedeflerine ulaşacağına inancım tamdır. Bizler, Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Dostluğumuz ve kardeşliğimiz güçlensin, kardeşliğimiz ebedi olsun." - ANKARA