Kazakistan'da Nükleer Enerji İçin Referandum Başladı

Politika

Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmemesinin belirleneceği referandum için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 2 Eylül'de nükleer enerji santrali için referandum yapılmasına ilişkin imzaladığı kararname çerçevesinde halk bugün sandık başına gidiyor. Ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmemesinin belirleneceği referandumda oy verme işlemi yerel saatle 07.00 itibarıyla başladı. Yurt dışında 74 olmak üzere toplam 10 bin 323 sandıkta 12 milyon 244 bin 683 oy kullanabilecek. "Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşa edilmesini destekliyor musunuz" sorusunun yöneltileceği referandumda seçmen "evet" ya da "hayır" cevabı verecek.

Oy verme işleminin saat 20.00'de sona ereceği referandum seçmenlerin yarısından fazlasının katılması halinde geçerli sayılacak. Nükleer enerji santrali inşası için en az 6 milyon 122 bin 342 seçmenin oy kullanması gerekiyor. Halkın nükleer enerji santrali inşasına "evet" demesi halinde santralin Kazakistan'ın güneyindeki Almatı bölgesinde Balhaş gölü yakınlarında inşa edilmesi bekleniyor.

Kazakistan'da nükleer enerji santrali tartışması

Kazakistan'da son yıllarda hükümetin, nükleer enerji santrali inşasına ilişkin açıklamaları kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bazı uzmanlar, nükleer enerji santrali inşasının Kazakistan'ın güney bölgelerindeki enerji açığı sorununu gidereceği görüşünü paylaşırken, bazıları da santralin çevreye zarar vereceği görüşünde ısrar ediyor. Kazakistan makamlarına göre, 2023 yılında ülkenin güney bölgelerindeki elektrik enerjisi açığı 3,1 milyar kilovat saat olurken, bu açık kuzeyde üretilen elektrik enerjisiyle kapatılıyor. Ülkenin güneyinde yeni elektrik kaynaklarının devreye alınmaması halinde bu açığın yılda ortalama yüzde 3 artacağı ileri sürülüyor.

"Uzun vadeli milli çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak geleceği düşünmeliyiz"

Öte yandan nükleer enerji santrali konusunda son noktayı koymak için referanduma gitme kararı alan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Uzun vadeli milli çıkarlarımızı ve ülkemizin özelliklerini göz önünde bulundurarak geleceği düşünmeliyiz. Dolayısıyla nükleer enerji santrali inşası konusunda iyi düşünülmüş bir karar verilmesi ve stratejik nitelikteki planların toplumda geniş bir şekilde tartışılması gerektiği konusunda her zaman ısrarcı oldum" ifadelerini kullanmıştı. - ASTANA