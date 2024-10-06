Kazakistan'da Nükleer Enerjiye %69,8 Evet

Politika

Kazakistan'da yapılan referandumun sandık çıkış anketlerine göre, seçmenlerin yüzde 69,8'i nükleer enerji santrali inşası için "evet" dedi.

Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşası için yapılan referandumda oy verme işleminin sona ermesinin ardından resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Kapsamlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün yayımladığı sandık çıkış anketine göre, seçmenlerin yüzde 69,8'i Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşası için "evet", yüzde 30,2 seçmen de "hayır" dedi.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre referanduma katılım oranı yüzde 63,87 olurken (7 milyon 800 bin seçmen), referandum sonuçlarının yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor. - ASTANA