Kazakistan'da Tarihi Referandum Başladı

Kazakistan Cumhuriyeti'nde anayasanın yaklaşık yüzde 80 oranında değişmesini öngören anayasa teklifi, bugün sabah saatlerinde halk oylamasına açıldı. "Tarihi Referandum" olarak nitelenen halk oylaması nedeniyle Kazak halkı sandıklara akın ederken, seçime yoğun katılım olması bekleniyor. Kazakistan dışında farklı ülkelerde de oy kullanma işlemleri aynı gün başlarken, Türkiye dahil onlarca ülkede Kazaklar sandıkları doldurdu. Türkiye'de İstanbul başkonsolosluğu dahil olmak üzere 4 farklı noktada sandıklar kurulurken, büyük çoğunluğunu öğrenciler olmak üzere binlerce kişi sandıklara akın etti.

Sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemlerinin akşam saat 20.00'da bitmesi öngörülürken, referandum hakkında konuşan Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul, seçimlerin ülkesi için tarihi değere sahip olduğunu belirterek hayırlara vesile olmasını diledi. Amankul, "Kazakistan vatandaşlarının referandumda oy haklarını kullanması için çeşitli noktalarda sandıklar açıldı. 419 numaralı sandık ise İstanbul'da açıldı. Sabahtan bu yana yoğun bir şekilde oy verme işlemleri devam ediyor. Sabah saat 07.00'da oy verme işlemleri başlarken, akşam saat 20.00'a kadar devam edecek. Şimdiye kadar kardeş Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan öğrencilerimiz, vatandaşlarımız yoğun şekilde oy vermek için geliyor. Bu referandumun amacı daha önceden çalışmaları yapılan yeni anayasa ile ilgili. Ülkemiz için açıkçası çok önemli bir referandum. Anayasamızın değişip değişmeyeceğine ise halkımız karar verecektir" dedi.

Kazak vatandaşı Arslan Ebubekir, "Bugün 15 Mart ve İstanbul'a Kazakistan Anayasası'nın değişmesini öngören referandum için oy vermeye geldik. Hayırlı olacağını düşünüyoruz, her yeniliğin daha iyi olacağını düşünüyorum, güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Halk oylamasında oyunu kullanmaya gelen başka bir öğrenci ise, "Ben farklı bir şehirden seçim için İstanbul'a geldim. Biraz heyecanlıyım, ülkem için hayırlı olsun demek istiyorum. İyi olacağını düşünüyorum, herkes iyi olmasını istiyor, o nedenle iyi olacak umarım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL