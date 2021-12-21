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Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa'da kutlandı - Son Dakika

Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa'da kutlandı

21.12.2021 11:04
Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa'da kutlandı

Son dakika haberler... Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Gecede Nurgisa Tiendiyev Sanat Akademisi sanatçıları Maya İsmailova, Erlan Kokeev ve Ayjan Kız Dans Topluluğu sahne aldı.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı, Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde kutlandı. Kazakistan ve Avrasya Devletlerinin Dostluk ve Kültür Derneği'nce düzenlenen geceye Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı'yla birlikte Antalya'da yaşayan Kazakistan vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Kazakistan, emin adımlarla yürüyor"

Hüseyin Sarı, gecede, Belediye Başkanı Ümit Uysal adına katılımcıları selamladı ve "Ortak tarihe ve kültüre sahip olduğumuz Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı kutlu olsun" dedi. Kazakistan'ın bağımsız ve özgür bir ülke olarak kendi ayakları üzerinde dimdik durduğunu belirten Sarı, "Kazakistan, güçlü, demokratik bir devlet olma yolunda emin adımlarla yürümektedir" dedi.

"Birliktelik bilinci oluşuyor"

Muratpaşa'da Türk ve Kazak milletlerinin duygudaşlığının, yol ve kader birlikteliğinin en derin şekilde yaşandığını aktaran Sarı, "Geçen yıl, doğumunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla Kazak şair, besteci, filozof ve Kazak bağımsızlığının ruhani lideri Abay Kunanbayoğlu adını Muratpaşa'mızda bir parka verdik. Muratpaşa Belediyesi olarak akraba topluluklarımızla bağlarımızın güçlenmesi için yaptığımız tüm çalışmalar, aynı zamanda insanlığa, dünya barışına büyük katkılar sağlayacak birliktelik bilincini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Diğer konuşmalarını ardından Kazakistan'ın bağımsızlık yılı kutlamaları Nurgisa Tiendiyev Sanat Akademesi sanatçıları Maya İsmailova, Erlan Kokeev konseri ve Ayjan Kız Dans Topluluğu'nun gösterisiyle devam etti. - ANTALYA

Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa'da kutlandı
Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa'da kutlandı
Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa'da kutlandı
Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa'da kutlandı

Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Muratpaşa, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa'da kutlandı - Son Dakika


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