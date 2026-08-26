Kazakistan Kurultayı'nın İlk Oturumu 28 Ağustos'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan Kurultayı'nın İlk Oturumu 28 Ağustos'ta

Kazakistan Kurultayı\'nın İlk Oturumu 28 Ağustos\'ta
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kurultay'ın ilk oturumunu 28 Ağustos 2026'da gerçekleştirecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, yeni anayasal düzenlemeye göre 145 milletvekilinden oluşan Kurultay'ın ilk oturumunun 28 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan'da siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olan Kurultay'ın ilk oturumunun tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Çağrı Kurultayı'nın Birinci Oturumunun Toplanması Hakkında" başlıklı kararnameye imza attı. Kararnameye göre; ilk oturum, 28 Ağustos 2026'da saat 11.00'de Astana'da gerçekleşecek.

Kurultay'ın görevleri belli oldu

Yeni anayasal düzenlemeye göre 145 milletvekilinden oluşan Kurultay'ın temel görevi, anayasal yasalar ile vatandaş hakları, vergi, bütçe, eğitim, sağlık, ekoloji ve güvenlik gibi kritik alanlarda yasa çıkarmak olarak belirlendi. Bunun yanı sıra Kurultay, Hükümet ve Yüksek Denetim Kurulu'nun raporlarını dinleyecek, başbakan adayını onaylayacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın atanmasını kabul edecek.

Kazakistan'da halk oylamasıyla tek meclisli Kurultay'a geçiş yapılmıştı

Kazakistan'da 15 Mart'ta halk oylamasıyla kabul edilen yeni Anayasa ile 1995'ten beri görev yapan iki meclisli yapı (Majilis ve Senato) yerini tek meclisli Kurultay'a bırakmıştı. Yeni Anayasa kapsamında Kurultay, eski parlamentonun yasal halefi olarak tanınmıştı. Ülkede 23 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kurultay seçimlerinde ise yüzde 5 barajını aşan 5 parti parlamentoya girmeye hak kazanmıştı. Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin sonuçlarına göre Adilet Partisi 110, Auıl Partisi 10, Respublika Partisi 9, Ak Jol Partisi 8 ve Kazakistan Sosyal Demokratlar Partisi 8 milletvekili çıkarmıştı. Halk Partisi ve Baytaq ise barajı aşamayarak parlamentoda temsil hakkı kazanamamıştı. Milletvekilleri, beş yıllık dönem için orantılı temsil esasıyla seçilmişti.

Kaynak: İHA

Kazakistan, Politika, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika Politika Kazakistan Kurultayı'nın İlk Oturumu 28 Ağustos'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı Dosyanın seyri değişti Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Hasada gidiyorlardı Geri manevra faciaya dönüştü Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü

12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:46
Yabancı kuralında kritik değişiklik TFF’den 14 yabancıya kupa izni
Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 12:34:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kazakistan Kurultayı'nın İlk Oturumu 28 Ağustos'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement