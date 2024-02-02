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Kazakistan ve Ukrayna liderleri ticari ve insani ilişkileri ele aldı - Son Dakika
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Politika

Kazakistan ve Ukrayna liderleri ticari ve insani ilişkileri ele aldı

Kazakistan ve Ukrayna liderleri ticari ve insani ilişkileri ele aldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ikili ticari, ekonomi ve insani ilişkilerin gelişimi konularını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, Kazakistan sivil kuruluşları tarafından sağlanan insani yardımlardan dolayı teşekkür etti ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e Davos'taki toplantının sonuçları ve İsviçre'deki küresel zirveye hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

02.02.2024 18:37
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde liderler ikili ticari, ekonomi ve insani ilişkilerin gelişimi konularını ele aldı.

Zelenskiy, Tokayev'e Kazakistan sivil kuruluşları tarafından Ukrayna halkına sağlanan insani yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Bunun yanı sıra Zelenskiy, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "barış formülü" başlığıyla 80'den fazla ülke temsilcisinin katıldığı Davos'taki toplantının sonuçları ile İsviçre'deki küresel zirveye hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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